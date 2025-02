Escalação do Santos: Neymar faz exames cardiológicos, mas treina com elenco e mostra habilidade

Nesta quinta-feira, o elenco do Santos treinou no CT Rei Pelé de olho na partida contra o Red Bull Bragantino, pelas quarta de final do Campeonato Paulista. O técnico Pedro Caixinha comandou uma atividade técnica e tática.

Neymar passou por testes cardiológicos nesta manhã. O meia-atacante havia realizado os exames no Al-Hilal, antes de assinar com o Peixe, mas a comissão técnica do time paulista achou melhor fazer uma nova bateria. O astro foi a campo na sequência e treinou normalmente.

A imprensa teve acesso liberado por cerca de 20 minutos. Neste período, Caixinha dividiu o elenco em três grupos. Enquanto dois se enfrentavam em uma treino dinâmico de troca de passes em curto espaço, o outro esperava no futevôlei.

Durante a atividade, Neymar deu um lindo chapéu em Willian Bigode. O meia-atacante recebeu quase na linha limite do campo e, mesmo pressionado pelo atacante, conseguiu encobri-lo com muita categoria.

Depois, antes do tático, o camisa 10 tentou balançar as redes em um chute por trás da meta, parecido com o gol olímpico que fez na vitória de 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, porém acertou o travessão. O craque levou as mãos a cabeça e riu com os companheiros.

Caixinha está com o elenco praticamente completo. Desfalque na última partida, Gabriel Brazão já está recuperado de lombalgia e fica à disposição. Outras novidades são os atacantes Benjamin Rollheiser e Deivid Washington. Os dois foram inscritos no Paulistão e podem estrear.

A tendência é que a base das recentes vitórias seja mantida. Ou seja: Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho e Guilherme.

O Santos ainda tem mais duas sessões de treinos antes do duelo com o Red Bull Bragantino. O jogo será no domingo, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Quem vencer vai à semifinal do Paulistão. Em caso de empate a decisão vai para os pênaltis.