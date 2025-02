'Não passa uma' e 'merece mais': jornais exaltam Endrick e cobram Ancelotti

Endrick garantiu a vitória do Real Madrid pela semifinal da Copa do Rei e caiu nas graças da imprensa espanhola. Os jornais cobraram mais minutos para o camisa 16, que se tornou o artilheiro merengue na competição com quatro gols.

O que eles disseram

Endrick não deixa passara uma. Manchete do jornal As

Endrick fez o gol da vitória e voltou a demonstrar que merece muito mais do que recebe. É o 20º jogador do elenco em minutos disputados e, apesar disso, é o sexto artilheiro, com seis gols. Agarra cada oportunidade com ímpeto, e o Real aproveita isso [...] Ancelotti está decidido a que sua adaptação seja passo a passo. Mas Endrick tem outra ideia e decidiu que a Copa do Rei é seu lugar para lutar por mais espaço. Trecho do jornal As

Real Madrid encontra em Endrick o que buscava. [...] Uma besta competitiva que soube entender a importância de aproveitar as oportunidades e estar sempre pronta para a batalha. Trecho do jornal Marca

Artilheiro Endrick. [...] Endrick soma um total de seis gols nesta temporada com o Real Madrid, quatro na Copa do Rei, um no Campeonato Espanhol e outro na Champions. Seis gols em 475 minutos jogados distribuídos em 25 partidas. O brasileiro conta pouco para Ancelotti, mas a verdade é que seus números mostram que ele marca um gol a cada 79 minutos. Trecho do Mundo Deportivo

O Real Madrid volta a campo pela Copa do Rei no dia 1º de abril, pela segunda partida da semifinal. Um empate no Santiago Bernabéu classifica o time merengue para a final.