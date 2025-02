Do drama ao alívio: São Paulo resolve 'carência' na lateral esquerda com reforços competitivos

Na temporada passada, o São Paulo precisou lidar com um problema que se estendeu durante todo o ano. O técnico Luis Zubeldía teve que encontrar soluções para a lateral esquerda, que contava apenas com Welington, hoje no futebol inglês, e com o jovem da base Patryck Lanza.

Em certos momentos da temporada, inclusive, Zubeldía precisou improvisar jogadores na lateral esquerda do São Paulo. A situação da posição passou a preocupar ainda mais a torcida quando Welington assinou um pré-contrato com o Southampton, o que confirmou que o atleta deixaria o clube ao fim da temporada.

A diretoria, por sua vez, reconheceu a carência da posição e foi ao mercado em busca de reforços. As negociações não foram fáceis, mas, hoje, o São Paulo pode dizer que resolveu o problema da lateral esquerda com as chegadas de dois bons jogadores: Wendell e Enzo Díaz.

O primeiro a chegar ao Tricolor neste início de temporada foi Enzo Díaz. O argentino chegou por empréstimo junto ao River Plate, da Argentina, e firmou vínculo até o fim do ano.

Rapidamente, Enzo Díaz assumiu a titularidade na lateral esquerda do São Paulo - no primeiro jogo da equipe em 2025, o titular havia sido João Moreira, atualmente emprestado ao Porto, de Portugal. Porém, assim que Enzo chegou, Zubeldía tratou de colocá-lo para jogar.

E a decisão do treinador provou-se acertada. O lateral argentino parece nem sentir a pressão de defender uma camisa tão pesada quanto a do São Paulo, e se tornou o dono da posição com a regularidade apresentada.

Preparativos para a primeira decisão em 2025!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/euqzQFsLpc ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 26, 2025

Não à toa, Enzo Díaz já soma três participações em gols nas nove partidas que disputou pelo Tricolor. O defensor anotou um gol e distribuiu uma assistência na goleada por 4 a 1 sobre o Mirassol, além de ter dado uma assistência no empate em 3 a 3 contra o Velo Clube.

A lateral esquerda do São Paulo ganhou ainda mais força com a conclusão da chegada de Wendell. Após uma longa novela, o clube paulista chegou a um acordo com o Porto para a liberação do jogador. O negócio, inclusive, envolveu a venda da joia William Gomes ao time português.

Wendell, então, assinou contrato em definitivo com o São Paulo até 2027. O lateral foi contratado justamente com o objetivo de competir pela vaga com Enzo Díaz e aumentar o leque de opções para a posição, evitando assim a repetição do erro da temporada passada.

Até o momento, Wendell disputou duas partidas com a camisa tricolor. Apesar da derrota para a Ponte Preta, o defensor deixou boa impressão em sua estreia. Em seguida, em sua primeira partida como titular, na vitória por 3 a 1 contra o São Bernardo no último domingo, já deu sua primeira assistência.

A tendência é que a disputa pela vaga na lateral esquerda se acirre com o decorrer da temporada. Agora, fato é que o São Paulo parece ter resolvido a carência na posição com a contratação de dois laterais competitivos. Ambos possuem características diferentes, mas podem assumir a função sem deixar a torcida preocupada.

Fica a cargo de Zubeldía, agora, decidir quem será o titular da equipe nas quartas de final do Campeonato Paulista. O São Paulo encara o Novorizontino nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em busca de uma vaga nas semifinais do Estadual.