Deivid Washington revela nervosismo ao encontrar Neymar no Santos: "Incrível, travei"

De volta ao Santos por empréstimo do Chelsea, Deivid Washington está animado com a oportunidade de jogar ao lado de Neymar. O atacante de apenas 19 anos revelou, inclusive, que travou ao encontrar o ídolo no CT Rei Pelé.

"Não tenho nem o que falar. É incrível. É uma categoria de outro mundo. Um dos melhores do futebol. É fantástico jogar lado a lado com ele. Um orgulho imenso. Quando eu cheguei, tinha sido campeão sul-americano. Fui na fisioterapia e ele chegou em mim e me parabenizou. Eu não soube o que falar. Não veio nada à cabeça para falar. Travei", disse.

"Ver um ídolo, uma inspiração, de frente, é um absurdo. Travei (risos). Muito feliz dele ter olhado para mim, lembrando que eu fui campeão. Absurdo", completou.

O atacante foi revelado na base do Alvinegro Praiano e cresceu com Neymar como ídolo. Ele foi promovido aos profissionais no primeiro semestre de 2023. Foram 16 jogos e dois gols. As boas atuações chamaram a atenção do futebol europeu, culminando com a transferência da joia para o Chelsea, em agosto de 2023.

Na equipe inglesa, Deivid Washington fez três jogos pelos profissionais e atuou mais pelo sub-21. No último mês, ele disputou o Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira. Anotou três gols em sete jogos disputados.

O atacante ainda não conseguiu estrear com a camisa do Santos. Ele não pôde ser inscrito na primeira fase do Campeonato Paulista e só foi inserido na lista para as quartas de final. O Peixe recebe o Red Bull Bragantino no domingo, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Deivid Washington assinou um contrato de empréstimo e chega ao Alvinegro Praiano com vínculo até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra.