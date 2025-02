Daniel Cormier faz campanha por Justin Gaethje vs Renato Moicano no UFC 313

No início da semana, os fãs de MMA foram surpresos com a notícia de que Dan Hooker, lesionado, estava oficialmente fora do 'co-main event' do UFC 313. Por se tratar do segundo combate em ordem de importância do card numerado, a alta cúpula do Ultimate trabalha para manter Justin Gaethje, seu adversário, no show. Atentos ao cenários, três nomes de destaque dos pesos-leves (70 kg) se ofereceram para preencher o espaço e competir de última hora. Dentre as possibilidades apresentadas, uma se destaca. Ao menos na interpretação de Daniel Cormier.

Através de seu próprio canal no Youtube, 'DC' revelou que Gaethje pretende se manter no evento, independentemente do oponente que a empresa encontre. Sendo assim, com Renato Carneiro, Rafael Fiziev e Mateusz Gamrot acenando pela chance, o ex-campeão do UFC e atual comentarista aponta 'Moicano' como a opção ideal para o cenário. Em sua perspectiva, um confronto entre o americano e o brasileiro representaria um embate mais popular do que o duelo original entre Justin e Hooker.

"Justin Gaethje ainda vai lutar. Liguei para ele essa manhã e minha pergunta imediata foi: 'Você tem planos de não lutar esse final de semana?'. Ele rebateu: 'Está maluco? Claro que vou lutar'. Esse é o Gaethje. Perguntei: 'Quem você quer?'. Ele respondeu: 'Não me importa quem eu tenha que lutar, enfrento qualquer um desses caras'. Aí eu disse: 'Para mim, eu quero ver você vs Renato Moicano. Acho uma luta divertida, acho que é um duelo que chama mais as pessoas do que a luta com o Dan Hooker que estávamos esperando. Sei que o Moicano acabou de perder do jeito que foi para o Islam, mas o Gaethje também vem de derrota. Então por que não escalar esses dois? Sabemos do que o Moicano é capaz, que ele vai dar um show e que está disposto (a lutar)", opinou 'DC'.

Retrospecto recente favorece

Além de ter se candidatado para a vaga, Moicano tem a seu favor o 'trunfo' de ter sido a resolução dos problemas da empresa no UFC 311, em janeiro. Na oportunidade, o brasileiro aceitou enfrentar o campeão e número 1 peso-por-peso Islam Makhachev com apenas um dia de antecedência, substituindo Arman Tsarukyan, que se lesionou às vésperas do show. Sendo assim, por saber que Renato tende a topar tais tipos de desafio, a alta cúpula do Ultimate pode 'retribuir o favor' para o brasiliense, o escalando contra o número 3 do ranking da categoria.

Outro brasileiro com chances?

Apesar de Moicano, Fiziev e Gamrot terem se colocado à disposição para suprir a ausência de Hooker, outro atleta surge como um possível candidato para a vaga: Mauricio Ruffy. Já escalado para o UFC 313, o brasileiro - apesar de ainda não ranqueado - é tratado com grandes expectativas pela empresa. Além de representar 'sangue novo', o atleta da Fighting Nerds não precisaria se adaptar a uma situação de emergência, já que está se preparando para competir na mesma data - a princípio contra Bobby 'King' Green.