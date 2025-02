Coritiba perde do Ceilândia nos pênaltis e cai na primeira fase da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, pela primeira rodada da Copa do Brasil, o Coritiba visitou o Ceilândia no Estádio Maria de Lourdes Abadia e empatou por 2 a 2. Os gols do Coxa foram marcados por Lucas Roinier e Matheus Bianqui, enquanto Luiz Felipe (2) anotou para os mandantes. Já nos pênaltis, o time do Paraná foi superado por 4 a 2.

Deste modo, o Coxa se despede do torneio. Do outro lado, o Ceilândia encara o Maracanã-RJ na segunda rodada da competição. A partida será realizada na próxima quarta-feira, ainda sem horário definido.

O Coritiba retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Maringá, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira. No mesmo dia, mas às 16h, o Ceilândia encara o Samambaia, pela nona e última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasiliense. A partida será realizada no Estádio Maria de Lourdes Abadia.

O placar foi aberto pelo Ceilândia, aos cinco minutos do segundo tempo. Luiz Clemente aproveitou a bola mal afastada pela defesa do Coritiba, emendou uma bicicleta e marcou um gol de placa.

Quatro minutos depois, o Coxa conseguiu o empate com Lucas Ronier. Ele recebeu o cruzamento vindo da direta, invadiu a pequena área e completou para as redes.

Até que aos 24, Luiz Fernando voltou a marcar para o Ceilândia. Kennedy finalizou de fora da área, mas pegou mal. Porém, a bola encontrou o camisa 11, que não perdoou e desviou ao gol.

O Coritiba não desistiu o buscou o empate pela segunda vez no jogo. Com o goleiro adversário fora do gol após sair mal, Matheus Bianqui apareceu dentro da grande área para finalizar e levar a decisão para os pênaltis.

Já nas penalidades, Filipe Machado e Lucas Roinier desperdiçaram pelo Coritiba. Do outro lado, Milla, Rafael Sayão, Lagoa e Wallace converteram, garantindo a classificação do Ceilândia à próxima fase.