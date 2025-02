Corinthians: Ramón Díaz tem 'chance zero' de cair, diz Hernan

Ramón Díaz tem "chance zero" de ser demitido do Corinthians neste momento, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Eu falei com pessoas importantes da cúpula do Corinthians se existia alguma pressão em cima do Ramón Díaz e se existia alguma possibilidade de troca após esse jogo ruim ontem, que muita gente apontou como vexame do Corinthians.

E a chance é zero -- não existe pensamento em troca de técnico, busca de técnico, alternativas. Ramón Díaz é técnico do Corinthians.

André Hernan

O Corinthians começou bem a temporada no Paulistão, mas caiu de rendimento nos últimos jogos e viu a torcida cobrar mais futebol da equipe após a classificação sofrida na segunda fase da pré-Libertadores.

O Timão enfrenta o Mirassol nas quartas de final do Paulistão e depois duela com o Barcelona de Guayaquil, do Equador, por uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra: