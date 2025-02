Corinthians perdeu o foco com 'oba-oba'? Colunistas debatem

O Corinthians perdeu o foco com o bom início de 2025 e entrou em clima de oba-oba? No De Primeira, os colunistas Samir Carvalho, André Hernan e Paulo Vinícius Coelho divergiram sobre a questão.

Samir: 'O que falta ao Corinthians é foco'

O Corinthians terminou a temporada 2024 e começou a temporada 2025 achando que tinha conquistado títulos, parecia que o Corinthians tinha ganho tudo. Começou o ano realmente de salto alto e tem torcedor chamando o Corinthians de time de podcast. A gente tem que analisar também fora de campo, não é só dentro de campo.

Será que tem chacoalhão realmente dentro do Corinthians? Será que o presidente ou o Fabinho Soldado conseguem hoje cobrar algum jogador lá dentro? É podcast, três dias de festa do Memphis, é festa do Hugo, é clipe gravado, leva o MC Hariel para dentro do vestiário no jogo importante. Não é só analisar dentro de campo, o que falta no Corinthians é foco, porque o time é muito melhor do que a gente está vendo jogar.

Samir Carvalho

Hernan: 'Problema do Corinthians é dentro do campo'

Eu entendo o que o Samir está falando da questão do foco, mas a festa do Memphis, a gravação das músicas, a ida em podcast, já estava acontecendo desde o ano passado e ninguém estava reclamando. Então, o resultado também não pode ser o termômetro de achar que o time está sem foco. Eu tenho muito cuidado de achar que o resultado tem que reger toda crítica.

Obviamente, você tem que dar uma segurada agora. O foco é a Libertadores? Então vamos focar na Libertadores, dar uma segurada em muita coisa. Mas também não se pode apontar para isso, para aquilo. Tem que ver o motivo. É melhorar a defesa? Então vamos buscar um equilíbrio, é dentro do campo o problema do Corinthians.

André Hernan

PVC: Momento não é bom, e Corinthians precisa de correção

O Corinthians não foi bem nos últimos quatro jogos. Então, não está legal, estou de acordo. São quatro jogos que o time não está bem: tem uma vitória e três empates desde o jogo contra o Santos.

Mas se você for computar os últimos 21 jogos, desde a derrota pro Racing que causou a eliminação na Copa Sul-Americana, o time perdeu um, empatou quatro e ganhou 16. Então, não está tudo perfeito, mas tem um meio de caminho que precisa de correção.

Paulo Vinícius Coelho

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra: