Corinthians perde do Franca e vê adversário emendar quarta vitória seguida no NBB

Nesta quinta-feira, pelo NBB, o Corinthians visitou o Franca no Ginásio Pedrocão e perdeu por 98 a 89.

Com o resultado negativo, a equipe, que foi superada pelo Bauru na rodada passada, ficou estacionada na décima posição, com os mesmos 39 pontos. Do outro lado, o Franca emendou o quarto triunfo seguido na competição e alcançou 40 somados, em quarto.

O Corinthians retorna às quadras na sexta-feira (7), quando recebe o São José, pelo NBB. A partida está marcada para às 20h (de Brasília). Já na próxima segunda-feira, novamente dentro de casa, o Franca duela com o Pinheiros, às 19h30, também pelo NBB.

No primeiro quarto, apesar de equilibrado, o Corinthians foi levemente superior ao adversário. Com quatro cestas de dois pontos, seis de três e um arremesso livre, a equipe saiu com o placar positivo de 27 a 24.

O Franca, no entanto, buscou o resultado no segundo. Apesar de ter visto o Corinthians abrir oito de vantagem, o time marcou dez cestas de três pontos, contra seis do adversário, conseguindo virar para 51 a 42.

O time da casa manteve a mesma intensidade e conseguiu terminar o terceiro quarto na frente, com oito pontos a mais que o Corinthians.

No último, os visitantes converteram apenas seis arremessos. O Franca, por sua vez, se aproveitou dos erros e fechou a vitória por 98 a 89.

Veja os resultados dos outros dois jogos desta quinta-feira pelo NBB:

São José 83 x 78 Bauru

Paulistano 75 x 77 Unifacisa