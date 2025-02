Corinthians leva gols-relâmpago enquanto Ramón prega tranquilidade

O Corinthians sofreu dois gols-relâmpago no primeiro tempo da vitória sobre a Universidad Central, na última quarta-feira, pela 2ª fase da pré-Libertadores. Porém, em coletiva, Ramón Díaz afirmou que poderia resolver os problemas defensivos do Corinthians em 20 segundos.

O que aconteceu

O Corinthians abriu o placar, mas levou o empate três minutos depois. Mais tarde, fez o segundo, mas de novo permitiu a igualdade dos visitantes, seis minutos após marcar. No fim, Yuri Alberto deu a vitória ao alvinegro.

O discurso pós-jogo do técnico argentino foi tranquilo, destacando a característica ofensiva da equipe. Díaz ainda elogiou a postura dos laterais, que funcionaram basicamente como pontas no ataque corintiano. O lateral-esquerdo Matheus Bidu foi o autor do segundo gol do triunfo por 3 a 2 sobre os venezuelanos.

Eu solucionaria em 20 segundos o time defensivamente, mas estamos em um clube onde, da metade do campo para frente, temos que arriscar. O único de característica defensiva é o 1° volante. Para mim, seria fácil armar defensivamente, mas não é o que sinto e nem o que o Corinthians precisa para crescer. É preciso tomar riscos. Vamos encontrar um equilíbrio quando teremos que atacar e defender. Hoje, por exemplo, o Bidu passou 20 vezes ao ataque, o Matheuzinho umas 30. Jogaram quase de pontas.

Para mim, seria fácil colocar eles atrás e fazer com que eles não ataquem, mas precisávamos arriscar. Vamos corrigir. Fiquem tranquilos porque há coisas para corrigir, mas nossa equipe é ofensiva. Aceitamos as críticas, mas são riscos que precisamos tomar. Não se pode conseguir tantos pontos se não atacássemos. É preciso ter equilíbrio.

Ramón Díaz, em coletiva de imprensa

Hugo Souza comemora durante Corinthians x Universidad Central, confronto da Libertadores Imagem: GUILHERME VEIGA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Por outro lado, o goleiro Hugo Souza pontuou que o principal problema está na postura defensiva do Timão: não saber agredir o adversário sem a bola. O arqueiro ainda destacou que esse aspecto foge das orientações que são passadas pelo treinador.

A gente agride muito pouco o adversário sem a bola. Quando a gente tem a bola, a gente sabe agredir o adversário, a gente sabe incomodar o adversário, só que sem a bola a gente agride muito pouco. Isso gera espaço para o adversário pensar, isso gera espaço para o adversário tomar uma melhor decisão, então eu acho que a gente precisa melhorar nisso.

Essa parte eu acho que já foge do treinador, é uma parte que vem da gente, que é onde a gente precisa melhorar. E eu não tenho medo de falar isso, que é uma cobrança minha sobre a minha equipe, porque se eu tiver que falar isso no dia a dia, eu vou falar para eles também, como eu falo.

Hugo Souza, em zona mista

O volante Maycon comentou a frase de Ramón, destacando que para ser campeão é preciso não levar gols. O jogador ainda colocou o ponto como principal aspecto e relembrou o período em que jogou sob o comando do técnico Fábio Carille, em 2017, quando foi campeão brasileiro e paulista.

Acho que o que ele [Ramón Díaz] quer dizer é que o resultado é o mais importante, porque o futebol pede isso. É claro que a nossa atuação não foi boa. A gente tem consciência disso. O que cabe a nós é melhorar isso, esses pontos, a gente não pode tomar gol do jeito que a gente vem tomando. Se a gente quer sonhar com títulos, não pode, mas agora o que a gente pode fazer é trabalhar muito.