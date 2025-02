Corinthians anuncia contratação do lateral esquerdo Fabrizio Angileri; veja detalhes

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira o seu primeiro reforço para a temporada de 2025. Trata-se do lateral esquerdo Fabrizio Angileri, que assinou contrato com o Timão até o final deste ano.

Ao contrário do que informou o presidente do clube, Augusto Melo, o argentino rescindiu seu contrato com o Getafe para desembarcar no Parque São Jorge. Ele, portanto, chega sem custos. Sua multa rescisória para o futebol nacional é de R$ 300 milhões e 100 milhões de euros (R$ 606 milhões) para transferências internacionais.

"Quando surgiu a oportunidade do Corinthians, não pensei duas vezes. Alguns outros clubes me procuraram, mas o Corinthians é um clube gigante da América do Sul. Estou muito feliz por este grande passo e, agora, focado nos nossos objetivos", afirmou o jogador.

FABRIZIO ANGILERI É DO CORINTHIANS! ?????? O lateral-esquerdo chega ao Timão sem custos com contrato válido até 31 de dezembro de 2025! ?? Saiba mais ?? https://t.co/kt7i3dG350#BemVindoFabrizioAngileri#VaiCorinthians pic.twitter.com/v4UcB0hiEA ? Corinthians (@Corinthians) February 27, 2025

O Corinthians agora corre contra o tempo para inscrever Angileri no Campeonato Paulista. O clube tem até esta sexta-feira para regularizá-lo no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e inclui-lo na Lista A do Estadual.

Fabrizio Angileri foi revelado nas categorias de base do Godoy Cruz, da Argentina, mas foi no River Plate que fez sucesso no país. Pelo clube de Buenos Aires, o lateral disputou 68 jogos, marcou quatro gols e distribuiu 13 assistências.

Em julho de 2022, o argentino se transferiu para o Getafe, que disputa o Campeonato Espanhol. Contudo, não conseguiu repetir o mesmo desempenho no futebol europeu e jogou somente 27 partidas nas últimas duas temporadas, sem contribuir para gols.

A última partida de Angileri aconteceu no dia 12 de maio de 2024, na derrota de 1 a 0 do Getafe para o Cádiz. Desde então, ficou principalmente no banco de reservas e, em algumas ocasiões, sequer foi relacionado.

Angileri chega ao Corinthians para disputar posição com Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios. Até o momento, nenhum dos três se firmou como titular. Agora, a comissão técnica alvinegra ganha mais uma opção para o setor.