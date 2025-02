Corinthians anuncia a contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri

O Corinthians anunciou a contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, na tarde desta quinta-feira. O jogador passou por exames médicos e estava no Brasil desde o início da semana.

O que aconteceu

O jogador rescindiu contrato com o Getafe, da Espanha, e chega ao Timão sem custos até 31 de dezembro de 2025. A multa rescisória para o futebol nacional é de R$ 300 milhões e 100 milhões de euros (cerca de R$ 606 milhões na cotação atual) para transferências internacionais.

Angileri não atuava há nove meses na equipe espanhola. O jogador estava encostado no elenco do Getafe por não fazer parte dos planos do técnico José Bordalás.

O lateral teve passagem de destaque pelo River Plate antes de ir ao Getafe, clube que defendeu entre 2022 e 2025. Ele foi formado nas categorias de base do Godoy Cruz, outro clube argentino.

Fabrizio Angileri chegou a ser procurado por outras equipes, mas optou por assinar com o Corinthians. A expectativa é que ele chegue ao time de Ramón Díaz para ser titular.

Quando surgiu a oportunidade do Corinthians, não pensei duas vezes. Alguns outros clubes me procuraram, mas o Corinthians é um clube gigante da América do Sul. Estou muito feliz por este grande passo e, agora, focado nos nossos objetivos.

Angileri, em entrevista à Corinthians TV

O lateral-esquerdo foi a única contratação do Timão na 1ª janela de transferências do ano — que fecha nesta sexta-feira. O departamento de futebol do clube paulista teve uma postura "pé no chão" no mercado diante das dificuldades financeiras.