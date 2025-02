Zebras à solta: veja os times tradicionais que já caíram na Copa do Brasil

A primeira fase da Copa do Brasil chega ao fim nesta quinta-feira, e as zebras já marcam presença na competição.

De olho nas surpresas

Dois times da Série A já foram eliminados por zebras: Juventude e Sport. Os gaúchos perderam para o Maringá por 1 a 0, e os pernambucanos foram derrotados pelo Operário VG-MT, nos pênaltis, após empate por 0 a 0 com bola rolando.

O Cuiabá também foi vítima de uma zebra. O Dourado, que está na Série B, empatou por 0 a 0 com o Porto Velho-RO e se despediu da competição após ser derrotado nos pênaltis.

O América-MG foi eliminado pelo Cascavel-PR. A equipe mineira foi até o Paraná e acabou derrotada por 1 a 0.

Outro time da Série B que se despediu cedo foi o Amazonas. A equipe empatou por 0 a 0 com o Rio Branco VN-ES e foi superada nos pênaltis pelo adversário.

O ABC caiu para o Olaria. A equipe de Natal foi superada pelo clube carioca — que disputa a segunda divisão estadual — por 1 a 0, jogando fora de casa.

O América-RN foi vítima do União-TO. O time de Natal até chegou a abrir 2 a 0 no começo do jogo, mas viu os donos da casa empatarem ainda na primeira etapa e virarem a partida no segundo tempo.

A Ponte Preta também deu adeus à Copa do Brasil. Apesar da boa campanha no Paulistão, a Macaca foi superada pelo Concórdia por 2 a 1 e deu adeus ao torneio.

Sustos

O Grêmio ficou perto da queda precoce. A equipe gaúcha perdia para o São Raimundo-RR até os acréscimos, quando conseguiu o empate. Nos pênaltis, teve o brilho de Tiago Volpi e conseguiu avançar.

Hulk em ação durante jogo entre Atlético-MG e Tocantinópolis na Copa do Brasil Imagem: Pedro Souza/Atlético-MG

O Atlético-MG quase viu o confronto contra o Tocantinópolis-TO ir para os pênaltis. O Galo empatava por 0 a 0 até os 42 minutos do segundo tempo quando deslanchou com gols de Hulk e Rony.

O Atlético-GO também viveu um drama. O Dragão empatou por 1 a 1 com o ASA-AL e teve de decidir a vaga nos pênaltis. Apesar do sofrimento, a classificação veio.

O Operário-PR encerrou os dramas até aqui. A equipe paranaense ficou no 0 a 0 com o Humaitá-AC, mas levou a melhor nos pênaltis e avançou.

Mudança no regulamento causou dramas

O regulamento da primeira fase da Copa do Brasil teve uma alteração primordial que "ajudou" as zebras a aparecerem mais. No formato anterior, o time visitante — melhor no ranking da CBF — tinha a vantagem do empate. No novo modelo, a igualdade no placar leva a decisão para os pênaltis.

Sport, Cuiabá e Amazonas, por exemplo, não teriam sido eliminados caso o regulamento antigo fosse mantido para esta edição da Copa do Brasil. As três equipes empataram os jogos fora de casa e teriam avançado.

O regulamento antigo também evitaria o drama de Grêmio, Atlético-GO e Operário-PR, que precisaram dos pênaltis para avançar.

Jogos da 1ª fase da Copa do Brasil

Tocantinópolis-TO 0 x 2 Atlético-MG

União Rondonópolis-MT 0 x 3 Vasco

Tuna Luso-PA 1 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Santa Cruz de Natal 0 x 4 Náutico

São Raimundo-RR 1 (1) x (4) 1 Grêmio

Boavista-RJ 0 x 2 CSA

Sergipe 0 x 2 Ceará

Porto Velho-RO 0 (4) x (3) 0 Cuiabá

Capital-DF 0 (5) x (3) Portuguesa-RJ

Trem-AP 0 x 2 Brusque

Independência-AC 1 x 2 Manaus

ASA 1 (5) x (6) 1 Atlético-GO

Rio Branco VN-ES 0 (5) x (3) 0 Amazonas

Olaria 1 x 0 ABC

Maranhão 0 x 1 Vitória

Maringá-PR 1 x 0 Juventude

Barcelona-BA 1 x 2 Athletic Club

Operário-MS 0 x 1 Criciúma

Pouso Alegre 0 x 2 Athletico

Operário VG-MT 0 (4) x (2) 0 Sport

Dourados-MS 0 x 2 Caxias

Cascavel-PR 1 x 0 América-MG

CSE-AL 1 x 3 Tombense

Guarany de Bagé-RS 2 x 1 Altos-PI

Águia de Marabá 0 x 8 Fluminense

Jequié-BA 1 x 2 Retrô-PE

Votuporanguense-SP 2 (4) x (5) 2 Aparecidense-GO

Barcelona-RO 1 x 4 Nova Iguaçu

Maracanã-CE x Ferroviário-CE

Oratório-AP 1 x 3 São José-RS

Parnahyba-PI 0 x 5 Confiança-SE

União Aragauinense-TO 4 x 2 América-RN

GAS-RR x Remo

Humaitá-AC 0 (1) x (3) 0 Operário-PR

Concórdia-SC 2 x 1 Ponte Preta

Jogam nesta quinta-feira