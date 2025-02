Contratado em 2024, Claudio Echeverri chega ao Manchester City

O argentino Claudio Echeverri, de apenas 19 anos, se juntou ao Manchester City nesta quinta-feira. O meia foi contratado junto ao River Plate em janeiro de 2024 e estava emprestado ao clube argentino desde então.

"Não consigo descrever o quão animado estou por estar aqui em Manchester e finalmente poder me chamar de jogador do Manchester City. O futebol tem sido minha vida e meu sonho era jogar em um dos melhores times da Europa. Hoje estou mais perto desse sonho", disse Claudio Echeverri ao site oficial do Manchester City.

O contrato do argentino com o clube inglês é válido até junho de 2028. O jogador já está à disposição do treinador Pep Guardiola para o restante da temporada.

"O Manchester City é um dos melhores times do mundo. Eles não só ganham troféus, como jogam bonito. Eles são um exemplo para todos e mostram às pessoas como jogar futebol da melhor maneira. Fazer parte desse time e da cultura aqui no City, e usar isso como base para desenvolver meu jogo, é algo que me deixa muito animado", acrescentou.

Revelado pelo River Plate em junho de 2023, Echeverri disputou 48 jogos com o elenco principal, marcou quatro gols e deu oito assistências. O jogador ainda tem passagens marcantes pelas seleções de base da Argentina.

O meia disputou a Copa do Mundo sub-17 e os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Mais recentemente, estava na Venezuela para a disputa do Sul-Americano sub-20 e foi o vice-artilheiro da competição, com seis gols marcados, além de três assistências. A seleção argentina ficou com o vice-campeonato.

"Sinceramente, foi uma ótima experiência, muito boa, e estou muito feliz. O time fez um ótimo trabalho. Não conseguimos vencer o torneio, mas estou orgulhoso do nosso desempenho. Individualmente, acho que fui bem. Terminei como o segundo maior artilheiro, com seis gols. Foi ótimo contribuir para o time e me provar", avaliou.

O Manchester City volta a campo neste sábado, às 14h45 (de Brasília), quando recebe o Plymouth Argyle, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, no Etihad Stadium.