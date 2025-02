Com três brasileiros, Al-Sadd goleia e assume a liderança no Catar

A apenas cinco rodadas do desfecho de sua edição 2024/25, a Qatar Stars League, como é chamada a liga nacional do Catar, promete uma reta final emocionante. Nesta quinta-feira, abrindo a 17ª rodada, o atual campeão Al-Sadd, com três brasileiros em campo, goleou o Al-Gharafa por 4 a 0 e assumiu a liderança.

Com três gols de Rafa Mújica e um gol de Akram Afif, o Al-Sadd deu sequência a seu bom momento. Paulo Otavio (ex-Athletico-PR), Giovani (ex-Palmeiras) e Claudinho (ex-Bragantino) atuaram, enquanto Guilherme (ex-Corinthians) não jogou. Com 37 pontos, o time deixou para trás o Al-Duhail, com 35 pontos, e o Al-Gharafa, com 34. Nesta sexta, o Al-Duhail enfrenta o Al-Shahaniya e tem a chance de retomar a ponta.

Na segunda-feira, o time do quarteto brasileiro visita o Al-Wasl, dos Emirados Árabes, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions da Ásia. Na primeira fase, o Al-Sadd mostrou força contra os rivais da vizinha Arábia Saudita ao derrotar o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e empatar com o Al-Hilal, ex-clube de Neymar.

"O Al-Sadd é um gigante não apenas no Catar, mas na Ásia. Neste ano, acredito que vamos lutar em todas as frentes. Na liga, temos essa disputa ponto a ponto pelo título. Na Champions, sabemos do imenso poderio dos clubes sauditas, mas já provamos nossa capacidade de encará-los de igual para igual. Todos estamos muito otimistas", disse o lateral esquerdo Paulo Otávio, titular do time.