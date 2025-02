Com Neymar de maestro, triangulações viram ponto forte do Santos e impulsionam ataque

Depois de um começo de ano complicado, o Santos parece ter ganhado uma nova vida após a chegada de Neymar. Com o meia-atacante cada vez mais solto, a equipe viu o ataque deslanchar.

Nos últimos três jogos, o clube marcou 12 gols. Foram três bolas na rede em cada embate. E um fator crucial para este crescimento são as triangulações.

O Peixe vem envolvendo os adversários utilizando três jogadores em específico: Neymar, Guilherme e Tiquinho. O trio se movimenta bastante pela esquerda e está conseguindo arrancar boas jogadas.

Nem todas terminam em gols, claro, mas muitas vezes geram faltas perigosas ou escanteios, por exemplo.

Neymar vem sendo o grande maestro destas triangulações. O meia-atacante tem o costume de descer até o meio de campo para buscar a bola e articula jogadas, preferencialmente, pela esquerda, onde jogou a carreira inteira.

O ídolo alvinegro tem seis partidas desde que voltou ao Brasil. Já são cinco participações em gols, com duas bolas na rede e três assistências. Ele precisa de 86 minutos para participar de um tento. Além disso, são 21 passes decisivos, cinco grandes chances criadas, 13 dribles certos e 19 faltas sofridas, segundo dados do Sofascore.

Já na direita, as jogadas acontecem com menos frequências, mas também há triangulações. Estas envolvem: Soteldo, Gabriel Bontempo e JP Chermont.

"Tem a ver com as características dos jogadores. Pela esquerda, chamamos de triângulo associativo, com Neymar, Guilherme e Tiquinho. Eles fazem muitas associações, seja em apoio ou em profundidade. O Soteldo faz o quarto membro, ele pode ajudar para sobrecarregar essa zona. Mas ele faz um triângulo mais dinâmico na direita com JP Chermont e Bontempo", disse o técnico Pedro Caixinha no último domingo, após a vitória de 3 a 0 sobre a Inter de Limeira.

Embalado com três vitórias seguidas, o Santos fechou a primeira fase do Paulistão na liderança o Grupo B, com 18 pontos. Nas quartas de final, o time encara o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro.

O jogo será domingo, ás 20h45 (de Brasília). Quem vencer vai à semifinal. Em caso de empate, o duelo vai para os pênaltis.