Com Ferreira e Alisson, São Paulo ganha fôlego e deve chegar reforçado às quartas do Paulistão

O São Paulo ganhou uma ótima notícia. No treino desta quarta-feira, o atacante Ferreira, recuperado de uma lesão na região posterior da coxa direita, voltou a treinar junto ao restante do elenco no CT da Barra Funda.

A novidade alegra o técnico Luis Zubeldía, que deve ganhar mais uma opção ofensiva para montar o ataque do São Paulo. A tendência é que Ferreira pegue ritmo durante os seguintes treinos e possa ficar à disposição do treinador nas quartas de final do Campeonato Paulista.

O camisa 11 do São Paulo sentiu dores no músculo posterior da coxa direita no último dia 10 de fevereiro, no empate sem gols contra a Inter de Limeira, no Mané Garrincha. O jogador passou por exames, que constataram uma pequena lesão na região.

Desde então, o atacante vinha trabalhando no DM do clube para se recuperar o mais rápido possível. Na última segunda-feira, o atleta iniciou a transição física e, nesta quarta, treinou com o grupo pela primeira vez após a lesão.

Como o São Paulo entra em campo apenas na segunda-feira, Ferreira ainda terá mais quatro dias para trabalhar junto ao restante do elenco. Dessa forma, ele pode retornar pelo menos ao banco de reservas para o duelo contra o Grêmio Novorizontino.

Ferreira se transferiu do Grêmio para o São Paulo no começo do ano passado. Em sua primeira temporada, o jogador teve momentos de altos e baixos. Ao todo, ele atuou em 49 partidas, marcou oito gols e distribuiu duas assistências.

Indo para seu segundo ano no Tricolor, Ferreira não faz um bom início de temporada. O camisa 11 perdeu espaço entre os titulares com a chegada de Oscar e pouco mostrou nas oportunidades que recebeu. Em sete jogos (três como titular), não participou de gols.

Outro importante jogador que deverá ficar à disposição de Luis Zubeldía é Alisson. O volante foi poupado das últimas duas partidas da equipe. A intenção da comissão técnica foi preservar o jogador para tê-lo 100% na fase decisiva do Estadual.

Alisson não teve nenhuma lesão diagnosticada, mas a decisão de poupá-lo se deu após o núcleo de saúde do clube entender que o camisa 25 vinha lidando com uma sobrecarga física que poderia acabar se transformando em uma possível lesão.

Na atual temporada, o volante disputou oito partidas, sendo sete como titular, e deu uma assistência. Ele segue sendo peça importantíssima do time montado por Zubeldía, e até chegou a reeditar a parceria com Pablo Maia na volância - até que o jovem jogador se lesionou no último domingo.

Um Alisson saudável, inclusive, é fundamental para o São Paulo, que já perdeu Pablo Maia por pelo menos alguns meses - no ano passado, o Tricolor esteve sem seus dois volantes titulares por um longo período, e não deseja que essa situação se repita.

Com Ferreira e Alisson provavelmente disponíveis, o São Paulo enfrenta o Novorizontino nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pelas quartas de final do Paulistão.