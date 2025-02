Com Corinthians e Bahia, terceira fase da Libertadores tem confrontos definidos

A terceira fase da Copa Libertadores conheceu, nesta quinta-feira, os últimos classificados. Os brasileiros Corinthians e Bahia seguem vivos na disputa por uma vaga na fase de grupos da competição. Completam a terceira fase Alianza Lima-PER, Barcelona-EQU, Deportes Iquique-CHI, Boston River-URU, Cerro Porteño-PAR e Melgar-PER.

Os jogos de ida da terceira fase devem ocorrer no dia 5 de março (quarta-feira), enquanto os duelos de volta acontecem na semana seguinte. A Conmebol ainda não divulgou os horários das partidas.

O Corinthians sofreu, mas conseguiu superar a Universidad Central-VEN ao vencer por 3 a 2 (4 a 3 no agregado) na Neo Química Arena, com dois gols de Yuri Alberto. Agora, o Timão enfrenta o Barcelona-EQU, que venceu o compatriota El Nacional pelo placar agregado de 2 a 1. O duelo de ida acontece no Estádio Monumental, em Guayaquil, e a volta ocorre em São Paulo, na arena corintiana.

Outro brasileiro, o Bahia não teve muitos sustos para despachar o Strongest-BOL. O Tricolor de Aço venceu, em Salvador, por 3 a 0 (4 a 1 no agregado) e, desta maneira, enfrenta o Boston River-URU. Os uruguaios venceram o Ñublense-URU com agregado de 2 a 1. A primeira partida acontece em Montevidéu, enquanto a segunda na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Por sua vez, o Alianza Lima-PER conseguiu uma classificação heroica, em La Bombonera, contra o Boca Juniors. Após placar somado de 2 a 2, os peruanos venceram nos pênaltis por 5 a 4. Agora, o time de Guerrero e Hernán Barcos pega o Deportes Iquique-CHI, que despachou o Santa Fé-COL. A ida acontece no Chile e a volta no Peru.

Para finalizar, o Cerro Porteño-PAR eliminou o Monagas-VEN sem muitos esforços ao vencer por 7 a 1 na soma dos placares. Os paraguaios têm pela frente o Melgar-PER, que despachou o Tolima-COL após duas vitórias de 1 a 0. O primeiro confronto está programado para acontecer no Peru e a volta no Paraguai.

Confira os confrontos da terceira fase da Libertadores:

G1: Deportes Iquique-CHI x Alianza Lima-PER



G2: Bahia x Boston River-URU



G3: Cerro Porteño-PAR x Melgar-PER



G4: Corinthians x Barcelona-EQU