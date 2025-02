Ceilância x Coritiba: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, pela primeira rodada da Copa do Brasil, o Coritiba visita o Ceilândia no Estádio Maria de Lourdes Abadia, no Distrito Federal. A bola rola às 19h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida pelo Sportv e Premiere.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS



Ceilândia - três vitórias e duas derrotas



Coritiba - três vitórias, um empate e uma derrota

ESCALAÇÕES



Ceilândia: Elias Lara; Paulinho Ferdinan, Euller, Wallace Marques e Pablo Félix; Danillo Ribeiro e Júlio César; Julio Franco, Jean Patrick e Luis Milla; Wisman



Técnico: Adelson de Almeida

Coritiba: Pedro Morisco; Rafinha, Thalisson, Matías Fracchia (Rodrigo Moledo) e João Almeida; Filipe Machado (Geovane), Matheus Bianqui (Vini Paulista), Sebá Gómez, Lucas Ronier e Everaldo; Dellatorre



Técnico: Mozart

ARBITRAGEM



O árbitro será Alex Gomes Stefano, com os assistentes Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Raphael Carlos Tavares dos Reis.