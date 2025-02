Capitão pela primeira vez, Vini Jr. comenta sobre futuro no Real Madrid

Após a vitória do Real Madrid sobre o Real Sociedad, por 1 a 0, em jogo válido pela ida das semifinais da Copa do Rei, Vinícius Júnior exaltou a fase da equipe. Além disso, o atacante falou sobre o jogo, contou sua experiência de ser capitão pela primeira vez e previu seu futuro na capital espanhola.

? @ViniJr: "Ser capitán del mayor club del mundo es un orgullo".

Em entrevista à Real Madrid TV, Vini Jr. começou exaltando a vitória da equipe e o desempenho de Endrick, autor do único gol da partida. "Essa vitória é muito importante. Jogamos muito bem, conseguimos seguir as instruções de Carlo Ancelotti e o Endrick fez um golaço. Além disso, estamos na nossa melhor forma da temporada, sempre jogando bem. Estamos trabalhando para conquistar o máximo de títulos possíveis", disse o atleta.

O jogo marcou a primeira vez que Vini Jr. foi capitão e o atacante falou sobre as suas sensações durante a partida. "É algo muito especial. Mesmo com apenas 24 anos, ser capitão é um motivo de orgulho para mim e para minha família, principalmente depois de tudo que passamos. Chegar nesse time, alcançar meus sonhos... Espero continuar fazendo isso por muito tempo", completou.

Vini Jr. ainda mira seu futuro vestindo a camisa do Real Madrid. "Estou muito contente! Estar na semifinal da Copa do Rei como capitão do maior clube do mundo é algo inexplicável. Viver isso era inimaginável para mim, estou vivendo isso e não conseguia nem sonhar ou imaginar. No próximo jogo, eu completo 300 jogos e já quero os 400 e 500... Quero fazer história por esse time", concluiu.

Vini Jr. faz uma ótima temporada, com 17 gols e dez assistências em 34 jogos. O brasileiro acompanha a boa temporada do Real Madrid, que está vivo em todas as competições.