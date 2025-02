Brasil vai ao Arnold com próxima 'Ferrari humana' e chance de feito inédito

O esquadrão brasileiro que disputará o Arnold Classic Ohio 2025 conta com uma candidata a estabelecer novo reinado na categoria Wellness e um representante que pode anotar feito inédito entre os homens. A competição de fisiculturismo, uma das maiores no mundo, começa hoje e se estende pelo final de semana.

O que aconteceu

O Brasil terá nove atletas, cinco homens e quatro mulheres, competindo em três categorias diferentes nos EUA —Men's Physique, Bikini e Wellness. São eles: Angélica Teixeira, Diogo Montenegro, Eduarda Bezerra, Emmanuel Costa, Guilherme Gualberto, Isabelle Nunes, Rafael Oliveira, Simara Walter e Vitor Chaves

Dois dos principais nomes da modalidade no país, Ramon Dino e Francielle Mattos não subirão ao palco desta vez. Campeão da Classic Physique no Arnold em 2023 e vice no ano passado, Dino não participa do torneio desta vez para focar seus esforços exclusivamente no Mr. Olympia, enquanto a "Ferrari humana" está fora da disputa pelo bicampeonato na Wellness.

Isabelle Pereira Nunes desponta como a grande estrela da delegação brasileira e pode começar a sua própria dinastia, tendo estrada livra para suceder a "Ferrari humana". Campeã do Arnold em 2022, ela ficou em segundo na edição passada, atrás justamente de Francielle, e é a favorita sem a concorrência da lenda da categoria. Isa, inclusive, já desbancou a favorita no último Mr Olympia e impediu o tetracampeonato da fisiculturista de 38 anos.

Diogo Montenegro, campeão da categoria Men's Physique no ARnold Ohio 2024 Imagem: Reprodução/Instagram/diogomontpro

O Brasil também tem chance de ver seu primeiro bicampeão no Arnold Ohio entre os homens com Diogo Montenegro. O atleta faturou o título da Men's Physique em 2024 e busca repetir a conquista, tendo o compatriota Vitor Chaves como principal adversário. Se conseguir, ele atingirá um feito que nem Ramon Dino ou outro fisiculturista brasileiro conseguiu.

Apenas Angélica Teixeira foi a brasileira coroada duas vezes na competição. Ela, que venceu na categoria Bikini em 2017 e 2018, busca o tri após seis anos.

O evento começa nesta quinta, com as apresentações sendo realizadas na sexta e no sábado. A disputa na Wellness ocorre amanhã, enquanto a da Men's Phisique será no terceiro e último dia do evento.

Brasileiros no Arnold Ohio 2025