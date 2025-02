Bragantino empata no último lance e vence Sousa nos pênaltis pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, no Estádio Antânio Mariz, em Sousa (PB), o RB Bragantino buscou um empate no apagar das luzes com o Sousa-PB por 1 a 1. Nos pênaltis, os paulistas venceram por 5 a 4 e avançaram à segunda fase da Copa do Brasil. O gol da equipe mandante foi marcado por Ian, no início do segundo tempo, e Patrik Dias (contra) deixou para o Massa Bruta.

Desta maneira, o RB Bragantino enfrenta o São José-RS na segunda fase da competição. A equipe gaúcha despachou o Oratório-AP ao vencer por 3 a 1. Por sua vez, Sousa-PB, que eliminou o Cruzeiro em 2024, deixa a competição.

Pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o RB Bragantino retorna aos gramados no domingo (2) para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, em Santos. A bola rola a partir das 20h45 (de Brasília).

Já o Sousa-PB, na próxima quarta-feira (5), visita o Moto Club, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O jogo está programado para às 19h.

O gol do Sousa-PB saiu aos 7 minutos do segundo tempo. Em escanteio pelo lado esquerdo, Fernando cruzou para a área e Ian subiu mais alto que a marcação para completar de cabeça. A bola passou à esquerda de Cleiton, que não reagiu a tempo de impedir o tento.

O empate do RB Bragantino aconteceu no apagar das luzes. Nos acréscimos, aos 54 minutos, a equipe paulista teve um escanteio a seu favor e mandou todos os jogadores para a área, incluindo o goleiro Cleiton. Após a cobrança, Patrik Dias, do Sousa-PB, jogou contra o próprio patrimônio e empatou o duelo.

Nas penalidades, pelo RB Bragantino, Thiago Borba, Jhon Jhon, Fernando, Vinicinho e Cleiton converteram. Do lado do SousaPB, cravaram Diego Ceará, Wellington Nunes, Patrik Dias, Iranílson. Porém, Luan desperdiçou sua chance.