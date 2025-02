Botafogo x Racing: horário e onde assistir ao vivo ao jogo pela Recopa

Botafogo e Racing medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Racing tem a vantagem e pode até perder por um gol de diferença após vencer por 2 a 0 na Argentina. Vitória do Botafogo por dois gols de diferença leva a partida para a prorrogação. Caso o resultado persista, o jogo vai para os pênaltis.

O Botafogo tenta virar a chave depois de um início ruim na temporada. No fim de semana, o Glorioso foi eliminado ainda no primeiro turno do Carioca.

O Racing focou na preparação para a segunda partida da final. O técnico Gustavo Costas pode não ter à disposição Vietto, que anotou o primeiro gol no duelo de ida e logo depois saiu lesionado.

Botafogo x Racing - Recopa Sul-Americana