Botafogo perde para Racing sob olhar do novo técnico e amarga mais um vice

Do UOL, em São Paulo e no Rio

Não deu para o Botafogo empilhar o seu terceiro título em menos de três meses. Em desvantagem diante da derrota por dois gols no jogo de ida, a equipe carioca, sob olhares do novo técnico Renato Paiva, voltou a perder para o Racing por 2 a 0 e viu os argentinos celebrarem o título da Recopa Sul-Americana dentro do Nilton Santos.

Zaracho e Zuculini marcaram os gols da partida. O meio-campista ex-Atlético-MG abriu o placar quatro minutos depois de ser acionado por Gustavo Costas, e o volante sacramentou a vitória em uma linda jogada pela direita.

O Botafogo amarga o segundo vice em menos de um mês. Antes da derrota desta noite, o clube foi derrotado pelo Flamengo na Supercopa do Brasil no começo de fevereiro. Além disso, acabou desclassificado do Campeonato Carioca — ficando fora até mesmo da Taça Rio.

Como foi o jogo

O Botafogo iniciou a partida bastante afobado e permitiu bons ataques do Racing, que usou e abusou de um inspirado Salas e só não marcou pelas boas intervenções de John. Os mandantes reagiram a partir da bola parada e também ficaram no quase, parando no goleiro Arias — e no travessão.

Na etapa final, Zaracho entrou e marcou um golaço antes de Zuculini completar jogada da direita e decretar a vitória. Os cariocas, por outro lado, não conseguiram transformar posse em perigo e, visivelmente nervosos, foram dominados pelos inspirados argentinos.

Gols e destaques

John salva. O jogo começou quente e com os dois ataques agredindo as defesas rivais. Foi com um erro de Barboza, no entanto, que o Racing mostrou seu cartão de visitas: o zagueiro bobeou na saída e perdeu para Salas, que bateu de fora da área antes de John voar para salvar a meta dos mandantes.

Nervosismo de um lado, agilidade do outro. Precisando de gols, o Botafogo se perdeu diante de investidas desorganizadas que geraram contra-ataques quase que mortais por parte dos argentinos. Primeiro, Martínez teve chute desviado pela zaga adversária, e depois Salas errou o alvo depois de deixar Jair na saudade pela ponta esquerda. O goleiro dos donos da casa precisou trabalhar ao menos outras duas vezes pouco tempo depois.

Alex Telles tenta desarmar Martirena durante Botafogo x Racing na final da Recopa Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Será que estava gostando? Acertado com o atual campeão brasileiro, o técnico Renato Paiva foi flagrado gesticulando pela transmissão nas tribunas do Nilton Santos em meio aos ataques do Racing. O português, que comandou o Bahia em 2023, foi escolhido por John Textor e sua equipe para comandar o time principal na temporada.

Reação e milagre. O Botafogo demorou, mas respondeu pelo alto e, por pouco, não explodiu as arquibancadas cariocas. Alex Telles cobrou falta para dentro da área, e Barboza caprichou no cabeceio, mas Arias se esticou e conseguiu evitar o pior para os argentinos — a bola ainda tocou caprichosamente no travessão. Matheus Martins também teve boa chance antes do intervalo, mas pecou na pontaria.

Ex-Galo bica Botafogo. O Racing abriu o placar no começo do 2° tempo com uma figurinha carimbada do futebol brasileiro: Zaracho, que foi acionado justamente na volta do intervalo. Em jogada da esquerda para a direita, Martinera recebeu na entrada da área, deu um lindo drible em Savarino e bateu rasteiro. Barboza rebateu, mas a bola caiu nos pés do ex-jogador do Atlético-MG, que ajeitou o corpo e acertou o ângulo de um paralisado John: 1 a 0.

Zaracho comemora gol do Racing sobre o Botafogo em duelo da Recopa Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Zuculini decreta título. Controlando totalmente um atordoado e irritado Botafogo, os visitantes voltaram a marcar na casa dos 23 minutos. Alex Telles furou na tentativa de cortar uma bola na intermediária e viu Zaracho, Martínez e Martinera trabalharem pela ponta direita. Quem completou a trama foi Zuculini, que infiltrou na área, dominou no peito e fuzilou a meta carioca: 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0x2 RACING

Data e horário: 27 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília)

Competição: volta da final da Recopa Sul-Americana

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Gregore, Jair, Alexander Barboza (BOT); Vietto, Maravilla Martínez, Nardoni (RAC)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Zaracho (RAC), aos 4 min do 2° tempo; Zuculini (RAC), aos 23 min do 2° tempo

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore (Rwan), Marlon Freitas e Savarino (Newton); Artur (Jeffinho), Matheus Martins (Kayke Queiroz) e Igor Jesus. Técnico: Cláudio Caçapa

RACING: Arias; Di Cesare, Colombo e Quirós; Martirena (Mura), Zuculini (Almendra), Nardoni e Rojas; Maravilla Martínez (Solari), Vietto (Zaracho) e Salas. Técnico: Gustavo Costas