Botafogo perde novamente para o Racing, fica com o vice da Recopa e joga fora o 1º semestre

Depois de um ano mágico em 2024, o Botafogo vai pagando caro pelo péssimo planejamento no início da temporada. Sem treinador, o time carioca foi novamente superado pelo Racing-ARG por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Engenhão, ficando com o vice-título da Recopa Sul-Americana. Em janeiro, o Botafogo já havia perdido a Supercopa do Brasil para o rival Flamengo.

No jogo de ida, o Botafogo também realizou um péssimo jogo no El Cilindro, em Avellaneda, sendo superado por 2 a 0. Depois de desprezar o Estadual, ficando de fora até da Taça Rio, o Botafogo ainda não se encontrou no ano de 2025 e não repôs a altura as perdas de jogadores pilares nas conquistas da Libertadores e Brasileiro, como o meia Thiago Almada e os atacantes Luiz Henrique e Júnior Santos.

Quem observou mais um mau futebol foi o técnico Renato Paiva, que estava no camarote de John Textor no Engenhão e deve ser anunciado como novo treinador. O português de 54 anos estava sem clube, depois de deixar o Toluca, do México. No Brasil, comandou o Bahia na temporada de 2023. Ele vai tentar suprir uma lacuna deixada pela saída de Artur Jorge, que se transferiu para o futebol do Catar.

Correndo atrás do prejuízo, o Botafogo começou a partida pressionado pela torcida e a bola 'queimava' nos pés do setor ofensivo. Além disso, via o Racing tomar conta nos minutos iniciais, criando chances e dando trabalho ao goleiro John, que fez grande defesa no chute de Salas e um milagre na finalização de Colombo.

Aos poucos a torcida foi perdendo a paciência, principalmente com os erros de passes. Enquanto isso, John seguiu salvando, evitando que a vantagem argentina fosse maior. O time carioca só foi acordar na reta final, quando Barboza cabeceou forte e Arias fez a defesa. A bola ainda bateu no travessão na sequência, mas foi pouco para o time que tem que ter tirar dois gols no agregado.

Na segunda etapa, o Botafogo voltou desligado e pagou caro. Desorganizado defensivamente, viu a bola sobrar para Zaracho, na ponta direita, livre de marcação, bater forte no alto e superar John. O gol foi a pá de cal na paciência da torcida, que não poupou nas vaias aos jogadores, que seguiu errando passes e desperdiçando ataques promissores.

Desconectado com o jogo, Alex Telles foi desarmado na saída de bola, que acabou com gol de Zuculini, ampliando a vantagem do Racing, aos 23. Sob gritos de time sem vergonha, o Botafogo sucumbiu em campo, viu John evitar uma goleada e ficou com mais um vice-campeonato na temporada. O Racing comemorou um título inédito na sua história.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 2 RACING-ARG

BOTAFOGO - John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore (Rwan Cruz), Marlon Freitas e Savarino (Newton); Artur (Jeffinho), Igor Jesus e Matheus Martins (Kayke Queiroz). Técnico: Cláudio Caçapa.

RACING - Arias; Di Césare, Colombo e Quirós; Martirena (Mura), Nardoni, Zuculini (Almendra) e Gabriel Rojas; Salas, Adrián Martínez (Solari) e Vietto (Zaracho). Técnico: Gustavo Costas.

GOLS - Zaracho, aos quatro, e Zuculini, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gregore, Alexander Barboza e Jair (Botafogo); Vietto, Adrián Martínez e Nardoni (Racing).

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 30.975 torcedores.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).