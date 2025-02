Botafogo perde em casa do Racing e fica com o vice da Recopa Sul-Americana

Nesta quinta-feira, no Nilton Santos, o Botafogo foi novamente derrotado por 2 a 0 pelo Racing e ficou com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Os argentinos com gols de Zaracho e Zuculini, na etapa final, e fecharam o agregado em 4 a 0.

O técnico português Renato Paiva, acertado com o Botafogo, acompanhou a partida em um dos camarotes do estádio botafoguense.

Agora, o Glorioso terá um mês para trabalhar sob o comando do português. Os alvinegros só voltam a campo na estreia no Campeonato Brasileiro, no fim de março, contra o Palmeiras, em São Paulo.

O JOGO

O Botafogo tentou pressionar no início, mas viu o Racing assustar aos 4 minutos. Após erro na saída de bola, Salas chutou para grande defesa de John. Os cariocas não conseguiam criar boas chances e ainda sofriam com os avanços dos argentinos. O Racing voltou a chegar com perigo aos 14 minutos. Salas passou por Jair na área, mas chutou cruzado pela linha de fundo.

O panorama da partida continuava o mesmo. O Botafogo tinha a posse de bola, mas o Racing conseguia chegar com qualidade ao ataque. Tanto que aos 25 minutos, Vietto cobrou falta para boa defesa de John. Na cobrança de escanteio seguinte, Salas cabeceou próximo do gol.

Aos poucos, o Botafogo melhorou na partida e criou sua primeira chance aos 39 minutos. Alexander Barboza aproveitou falta cobrada na área e cabeceou para grande defesa de Arias. O goleiro argentino espalmou a bola, que ainda bateu no travessão. Nos minutos finais, os cariocas pressionaram e assustaram em chute de Matheus Martins. No entanto, o Racing conseguiu segurar os donos da casa para ir para o intervalo com a igualdade no placar.

No segundo tempo, o Racing voltou melhor e abriu o placar aos quatro minutos. Zaracho recebeu passe na área e chutou sem chance para John.

O revés foi sentido pelo Botafogo, que voltou a ficar nervoso e pouco produziu no ataque, O Racing aproveitou para seguir com a postura ofensiva e quase ampliou aos 19 minutos. Martínez ficou de frente para John, driblou o goleiro, mas perdeu espaço. O argentino cruzou para Zaracho, mas Barboza apareceu para impedir o gol.

Os visitantes mantiveram o domínio do jogo e chegaram ao segundo gol aos 24 minutos. Após boa troca de passes, Zuculini ficou com a bola na área e chutou para a rede.

O novo revés acabou com qualquer motivação dos alvinegros em buscar o resultado. O Botafogo se manteve apático em campo e continuou sendo dominado pelo Racing. Os argentinos mantiveram a postura e desperdiçaram chances de marcar com Martínez e Salas.

O Botafogo só conseguiu criar boas chances aos 35 minutos, Mateo Ponte chutou da entrada da área e obrigou Arias a fazer defesa em dois tempos. O Racing não diminuiu o ritmo e seguiu criando no ataque. Os argentinos obrigaram John a boas defesas, mas comemoraram o título no Nilton Santos após o apito final.

BOTAFOGO 0 X 2 RACING

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 27 de fevereiro de 2025 (Quinta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)



Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)



VAR: Juan Soto (Venezuela)



Cartões amarelos: Gregore, Jair e Alexander Barboza (Botafogo); Vietto, Nardoni e Martínez (Racing)



GOLS



RACING: Zaracho, aos 4min do segundo tempo; Zuculini, aos 24min do segundo tempo

BOTAFOGO: John, Vitinho (Mate Ponte), Alexander Barboza, Jair e Alex Telles; Gregore (Rwan Cruz), Marlon Freitas e Jefferson Savariano (Newton); Artur (Jeffinho), Igor Jesus e Matheus Martins (Kayke)



Técnico: Cláudio Caçapa

RACING: Gabriel Arias, Di Cesare (Conti), Colombo e Quirós; Martirena (Mura), Nardoni, Zuculini (Almendra) e Gabriel Rojas; Luciano Vietto (Zaracho), Maximiliano Salas e Adrián Martínez (Solari)



Técnico: Gustavo Costas