Botafogo fecha com Renato Paiva e encerra saga atrás de um técnico

O português Renato Paiva é o novo técnico do Botafogo.

O que aconteceu

Ele será o substituto — agora sem interinidade — do compatriota Artur Jorge, interrompendo um vácuo de mais de 50 dias de ausência de treinador no atual campeão brasileiro e da Libertadores. A informação inicial foi do GE.

Renato Paiva está no Nilton Santos acompanhando a Botafogo x Racing. Ele tem residência fixa no Rio.

A mulher dele é Michelle Rizkalla, uma psicóloga esportiva brasileira. Os dois se conheceram quando ele treinava o Bahia, em 2023.

Paiva foi a solução encontrada por John Textor, dono da SAF Botafogo, após uma série de entrevistas com candidatos e negociações frustradas.

Paiva deve ser anunciado pelo Botafogo até o fim da semana, segundo apurou o UOL.

Antes, o Botafogo esteve prestes a anunciar outro português, Vasco Matos, mas o treinador acabou ficando no Santa Clara.

O último trabalho de Renato Paiva foi o Toluca, do México.

O novo técnico do Botafogo terá cerca de um mês de trabalho até a estreia no Brasileirão, já que o Botafogo joga hoje pela Recopa, contra o Racing, mas já foi eliminado do Carioca. O comando do time no momento está com Claudio Caçapa.

Por onde ele passou?

Renato Paiva chegou a jogar até os juniores do Vitória de Setúbal. Queria seguir carreira, mas seus pais impuseram que ele focasse nos estudos.

Entrou na faculdade e começou a dar seus primeiros passos como treinador no futsal.

Até chegar ao Benfica, seu clube do coração, onde foi treinador das categorias de base.

Foram 18 anos de trabalho, sendo treinador principal do Sub-14, Sub-16, Sub-17 e Sub-19, até chegar ao Benfica B.

Em 2021, ele foi técnico do o Independiente Del Valle, do Equador, levando o clube ao inédito título nacional na temporada 2021-2022.

Chamou a atenção do León, do México, com o qual acabou acertando em julho de 2022. Até chegar ao futebol brasileiro em dezembro, contratado pelo Bahia.

No tricolor baiano, conquistou o estadual em 2023, mas acabou deixando o clube em setembro daquele ano.

Em 2024, trabalhou no Toluca, do México.