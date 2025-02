Botafogo conta com volta de Artur contra o Racing na Recopa; veja escalações

O Botafogo está definido para o jogo desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, contra o Racing, pela volta da final da Recopa Sul-Americana. O técnico Cláudio Caçapa escalou Artur, que retorna após lesão na coxa esquerda, e Gregore, suspenso na partida de ida.

O meio-campista Gregore, após cumprir suspensão na primeira partida por conta da expulsão na final da Libertadores, diante do Atlético-MG, retornou ao 11 inicial. Além dele, Artur, contratado nesta temporada e recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, reassumiu a titularidade. O jogador foi preservado recentemente para um trabalho de fortalecimento. O Alvinegro terá como desfalque Cuiabano, expulso no jogo de ida, além de Bastos e Nathan Fernandes.

Desta maneira, o Botafogo tem em sua escalação: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Matheus Martins, Artur e Igor Jesus.

No duelo de ida, na Argentina, o Botafogo decepcionou e perdeu de 2 a 0 para o Racing. Luciano Vietto, de pênalti, e Adrián Martínez marcaram os gols dos mandantes no El Cilindro.

Desta maneira, o Botafogo precisa vencer, no mínimo, por três gols de diferença para ficar com o título da Recopa Sul-Americana no tempo regulamentar. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão vai aos pênaltis. Os argentinos defendem vantagem de dois gols, portanto podem perder por até um tento de diferença.

Do lado do Racing, zagueiro Agustín García Basso, que sofreu uma pequena lesão óssea na fíbula da perna direita no fim de janeiro, segue como ausência. Já o meia Santiago Sosa, que participou por alguns minutos dos últimos treinos, segue em recuperação de uma torção no joelho direito e não será titular.

O time argentino vai a campo com: Arias; Di Cesare, Colombo e Quiroz; Martirena, Nardoni, Zucullini e Rojas; Luciano Vietto, Martínez e Salas.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h30 (de Brasília), no gramado do Nilton Santos. O árbitro da partida será Jesus Noel Valenzuela Saez, auxiliado por Jorge Eliecer Urrego Martinez e Tulio Enrique Moreno Cedeño. Juan Ernesto Soto Arevalo ficará à cargo do VAR.