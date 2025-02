Botafogo anuncia a contratação do atacante Elias Manoel

Nesta quinta-feira, o Botafogo anunciou a contratação do atacante Elias Manoel. O atleta assinou vínculo com o Glorioso até o final de 2027.

Revelado pelas categorias de base do Grêmio, Elias Manoel chegou ao New York Red Bulls, da MLS, em 2023. Ele possui 84 jogos pela equipe, com 18 gols e seis assistências.

No ano passado, foi trocado ao Real Salt Lake City, porém, não aceitou a negociação e se recusou a atuar pela equipe de Utah. Com isso, o clube colocou o atleta no mercado.

O Botafogo volta a campo nesta quinta, contra o Racing, pela partida de volta da Recopa Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. A equipe terá que reverter a desvantagem de 2 a 0 sofrida na Argentina.

Confira a ficha técnica de Elias Manoel:

Nome: Elias Manoel Alves de Paula



Data de nascimento: 30/11/2001



Naturalidade: Campinas (SP)



Posição: Atacante



Altura: 1,76m



Clubes: Grêmio, New York Red Bulls, Real Salt Lake e Botafogo