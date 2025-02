Botafogo acerta a contratação do português Renato Paiva após 55 dias sem técnico

O Botafogo acertou a contratação do técnico Renato Paiva. O português, que mora no Rio de Janeiro, acompanhou a partida do time contra o Racing, junto de John Textor, no Estádio Nilton Santos. Ele chega para assumir o cargo, que estava vago há 55 dias, desde a saída de Artur Jorge.

Paiva tem 54 anos e já conta com uma passagem pelo Brasil. Em dezembro de 2022, ele foi contratado pelo Bahia. Pelo clube, o técnico foi campeão baiano, em 2023. Em setembro daquele ano, porém, o português pediu demissão. A passagem dele por Salvador somou 51 jogos (20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas), com aproveitamento de 49%. Na época, ele deixou o clube na 16ª posição do Brasileirão, na 22ª rodada.

O treinador tem predileção pelo jogo de posição, priorizando trocas de passes e triangulações. Os times montados por ele jogam com amplitude em campo, seja com pontas, seja com laterais. Paiva defende que não é necessário sempre somar passes antes do ataque, mas sim aproveitar os espaços do adversário.

Sua carreira começou na base do Benfica, na qual trabalhou por 16 anos, entre 2004 e 2020. Ele só deixou o clube português para assumir como técnico do Independiente Del Valle. No Equador, Paiva foi eliminado na fase de grupos da Libertadores e nas oitavas de final da Sul-Americana. Entretanto, ele garantiu o título da liga nacional.

A saída do Equador foi para comandar o León, do México. Entretanto, a passagem foi curta, de maio a novembro de 2022, dias antes de pedir demissão e assumir o Bahia. O último trabalho de Paiva foi após deixar Salvador, novamente no México, pelo Toluca. Apesar do contrato de dois anos, o clube mexicano o demitiu após a primeira temporada.

Artur Jorge deixou o Botafogo rumo ao Al-Rayyan, do Catar, após conquistar a Libertadores e o Brasileirão em 2024. O técnico entendeu que não foi valorizado o suficiente pela SAF do clube. Desde então, John Textor buscava um nome para substituí-lo.

O primeiro nome cotado para o cargo foi André Jardine. O brasileiro tricampeão mexicano com o América chegou a conversar com Textor, mas recusou a oferta para continuar no México. Martino, Rafael Benítez e Roberto Mancini também foram consultados, mas negaram as propostas.

Há pouco menos de dez dias, o português Vasco Matos foi dado como certo. Uma reviravolta, contudo, fez com que ele renovasse com o Santa Clara, de Portugal.

Um dos motivos que travaram a vinda de Vasco foi o fato de a licença do treinador português não ser compatível com as exigências da Conmebol para comandar a equipe em partidas da Libertadores. O profissional tem a licença Uefa A e precisaria da Uefa Pro para estar à beira do gramado nas partidas do time carioca na competição continental.

Desde a saída de Artur Jorge, o time foi comandado pelo técnico do sub-20, Carlos Leiria. Na última semana, o Botafogo anunciou Claudio Caçapa como auxiliar técnico permanente.

Sem ter se classificado para as semifinais do Campeonato Carioca (o time ficou em nono, com 13 pontos), a equipe botafoguense só volta a jogar quando estrear pelo Brasileirão. O jogo da primeira rodada será contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em 29 de março.