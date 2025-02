Bia Haddad cai na estreia no México e chega à quarta derrota seguida

Com mais uma atuação repleta de altos e baixos, Beatriz Haddad Maia voltou a ser eliminada na estreia de um torneio. O revés desta quinta-feira veio no WTA 500 de Mérida, no México, diante da eslovaca Rebecca Sramkova, #40 do ranking. A brasileira teve vantagem na primeira parcial, mas não aproveitou quando teve um set point. No fim, Sramkova fez 7/6(8) e 6/3 e avançou às quartas de final. Por ser cabeça de chave 3 do torneio, Bia fez seu primeiro jogo nas oitavas de final.

Atual número 17 do ranking, a brasileira de 28 anos não vence um jogo desde a segunda rodada do Australian Open, há mais de um mês. Desde então, acumula quatro derrotas seguidas e foi eliminada na estreia dos torneios de Doha, Dubai e Mérida.

Como aconteceu

O primeiro set foi equilibrado do começo ao fim. Bia até conseguiu quebras de vantagem em duas oportunidades, mas perdeu seu próprio serviço nos games imediatamente seguintes e jamais abriu boa dianteira. A parcial só foi decidida no tie-break. Haddad Maia saiu na frente, aproveitando um erro de Sramkova e manteve a dianteira até fazer 5/3. A brasileira teve até um set point em 6/5, mas a eslovaca se salvou indo ao ataque e, depois, fez 7/6. Sramkova desperdiçou seu set point ao jogar uma esquerda na rede, mas conquistou outro ao vencer um rali no saque de Bia. Foi a vez da paulista se salvar com um backhand vencedor que deixou ou placar em 8/8. No entanto, Sramkova abriu 9/8 e fechou o set quando Bia subiu mal à rede e errou um voleio: 7/6(8).

O segundo set foi tão equilibrado quanto o primeiro, mas desta vez foi Sramkova quem sempre esteve à frente. A eslovaca quebrou o saque da brasileira no terceiro game, mas Bia deu o troco no quarto. A paulista, porém, seguia tendo altos e baixos, e seu serviço continuava vulnerável. Sramkova quebrou Bia mais uma vez no sétimo game e não olhou mais para trás. No nono game, a brasileira ainda salvou dois match points, mas perdeu o saque outra vez quando errou um backhand forçado.