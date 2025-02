Autor do gol contra a Real Sociedad, Endrick é o artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei

O Real Madrid venceu a Real Sociedad, nesta quarta-feira, por 1 a 0, pela partida de ida da semifinal da Copa do Rei, no Estádio Anoeta. Autor do gol da vitória, o brasileiro Endrick é o artilheiro da equipe na competição.

Em quatro jogos disputados, sendo titular três vezes, o atacante de apenas 18 anos anotou quatro gols. Segundo dados do Sofascore, Endrick precisa de somente 71 minutos e 3,5 finalizações para marcar na competição. Além disso, o brasileiro teve 79% de pontaria nos chutes (11/14), criou quatro grandes chances e deu quatro passes decisivos.

? Endrick é o artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei 2024/25! ??? ? 4 jogos

? 4 gols (!)

? 71 mins p/ marcar gol (!)

? 3.5 finalizações p/ marcar

? 79% pontaria na finalização (11/14!)

? 4 grandes chances criadas (!)

? 4 passes decisivos (!)

? Nota Sofascore 7.43 pic.twitter.com/1fp8b22BTF ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 26, 2025

Endrick marcou duas vezes na prorrogação contra o Celta de Vigo (5 a 2) nas oitavas de final, balançou as redes nas quartas de final diante do Leganés (3 a 2) e, nesta quarta-feira, deixou o Real Madrid em vantagem na semifinal contra a Real Sociedad (1 a 0).

O brasileiro é o terceiro no ranking de artilharia na competição, atrás de Julián Álvarez e Alexander Sorloth, ambos do Atlético de Madrid, com seis bolas na rede. Na temporada, são 25 jogos, titular em quatro oportunidades, e seis gols marcados.

Com a vitória sobre a Real Sociedad, o Real Madrid joga pelo empate na partida de volta para garantir vaga na final da Copa do Rei. O segundo jogo acontece apenas no dia 1 de abril, terça-feira, às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

O Real Madrid volta a campo neste sábado, às 14h30, quando visita o Betis, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Benito Villamarín. A equipe do técnico Carlo Ancelotti é vice-líder da competição, com 54 pontos.