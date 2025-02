Atlético-MG encaminha contratação de zagueiro Vitor Hugo, ex-Palmeiras

O Atlético-MG está empenhado em buscar reforços para preencher lacunas da defesa de seu elenco na temporada 2025. O time mineiro está próximo de trazer o experiente Vitor Hugo, do Bahia.

A negociação é discutida por empréstimo. Vitor Hugo é um velho conhecido do técnico Cuca, com quem trabalhou em sua passagem pelo Palmeiras. Juntos, foram campeões nacionais em 2016.

No momento, Vitor Hugo está com espaço reduzido no elenco do Bahia. Em 2025, fez somente um jogo pelo time de Salvador, contra o Jequié, no dia 29 de janeiro, pelo Campeonato Baiano.

Além de Palmeiras e Bahia, Vitor Hugo também tem experiência no futebol europeu. Ele defendeu as cores de Panathinaikos (Grécia), Trabzonspor (Turquia) e Fiorentina (Itália).