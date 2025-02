Após eliminação no Paulista, Rafael Bilu diz: 'Temos obrigação de colocar o Guarani na Série B'

Após a eliminação precoce no Campeonato Paulista, o Guarani volta suas atenções para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Rafael Bilu, um dos destaques da equipe, deixou claro que o time bugrino entra na competição com o objetivo de conquistar o acesso. Para o jogador, pela história do clube, a responsabilidade de recolocar o time na segunda divisão nacional é enorme.

"Pela grandeza do Guarani, a gente espera conquistar a Série C. Creio que somos o maior time da competição e temos essa obrigação de colocar o Guarani de volta na Série B", afirmou Bilu, demonstrando confiança no potencial do elenco alviverde.

Apesar da eliminação no Paulistão, o atacante avaliou a campanha de forma positiva. Segundo ele, o time superou as expectativas e provou seu valor diante de um cenário de desconfiança. "Nosso desempenho foi muito bom porque cumprimos nosso principal objetivo. Disseram que o Guarani era um time imaturo e que brigaria pelo rebaixamento. Todos no elenco são novos, mas são homens que assumiram a responsabilidade."

O Guarani encerrou a fase de grupos do estadual com uma pontuação suficiente para garantir uma premiação de R$ 200 mil, ficando atrás apenas da Ponte Preta entre os times eliminados. A equipe esteve em uma chave difícil, que teve Santos e Red Bull Bragantino entre os classificados, o que tornou a disputa ainda mais complicada.

Agora, com tempo para ajustes e reforços, o Guarani inicia a preparação para a Série C. O torneio nacional será uma oportunidade para consolidar o trabalho iniciado no Paulistão e buscar um desempenho consistente ao longo da temporada. "As pessoas lá fora acreditavam que brigaríamos contra o rebaixamento, mas brigamos por classificação", concluiu Bilu.

A estreia do Guarani na Série C está prevista para abril, e a diretoria já trabalha para fortalecer o elenco. A expectativa da torcida é de um time competitivo, capaz de fazer valer o peso da camisa e garantir o retorno à Série B do futebol brasileiro.