Após bronca de Neymar em clássico, Leo Godoy perde espaço no Santos

Contratado para esta temporada, Leo Godoy vive um momento complicado no Santos. O lateral direito perdeu espaço na equipe e já está há três jogos sem entrar em campo.

A última aparição do argentino foi na derrota de 2 a 1 para o Corinthians, no dia 12 de fevereiro. Na ocasião, o defensor acabou falhando em um dos gols dos rivais e levou uma bronca de Neymar.

Desde então, Leo Godoy ficou apenas no banco de reservas nas vitórias contra Água Santa (3 a 1), Noroeste (3 a 0) e Inter de Limeira (3 a 0).

O técnico Pedro Caixinha passou a optar pelo jovem JP Chermont para a lateral direita. O Menino da Vila ficou em campo durante os 90 minutos em todos estes últimos compromissos.

No começo do ano, contudo, Leo Godoy era titular absoluto. Não à toa, o argentino soma nove partidas na temporada, sendo sete entre os 11 iniciais. Neste período, balançou as redes uma vez.

O argentino foi contratado pelo Santos no começo deste ano, por empréstimo do Athletico-PR. O contrato é válido até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra ao final da temporada.

O Peixe volta a campo no domingo, quando recebe o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h45 (de Brasília).