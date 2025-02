Aliviado após 'não' de Gabigol, Santos vê 9 resolvida com Tiquinho e joias

O Santos sentiu alívio após o 'não' de Gabigol em uma negociação frustrada na última janela. A 9 foi resolvida com Tiquinho Soares e as joias Deivid Washington e Luca Meireles.

O que aconteceu

O não de Gabigol foi o pontapé para o Santos encontrar outras opções para o ataque. A negociação virou novela após o presidente Marcelo Teixeira abordar o assunto com frequência nas entrevistas.

Na época, Neymar já era debatido no Santos, mas não estava próximo de fechar. O início ruim do time no Paulistão também pesou contra e deixou Gabigol mais distante.

O atacante teve um início ruim no Cruzeiro e isso tranquilizou o Peixe após entender que fez boas investidas para a posição.

Tiquinho Soares chegou como solução para a posição e ganhou a titularidade rapidamente. São nove jogos, quatro gols e uma assistência.

Em uma troca pau a pau com Botafogo envolvendo o zagueiro Jair, que esteve na mira do mercado europeu, o Santos encarou TIquinho como um investimento por um titular absoluto. O 9 chegou de forma definitiva e seu contrato vai até o fim de 2027.

Deivid Washington, joia da base, retornou ao Peixe para respaldar a posição e já cria expectativa. O garoto teve pouco espaço no Chelsea e chegou por empréstimo até o final do ano.

A diretoria vê Deivid com grande potencial de desenvolvimento e mais uma opção de qualidade para melhorar o banco de reservas do Santos. Ainda tem Luca Meireles, que ganhou espaço no início do ano, como terceiro nome.

Efeito Neymar

Desde a chegada do craque, o Santos encontrou maior facilidade para fechar nomes que mirava no mercado. Antes disso, o Peixe se viu aguardando os atletas escolherem a Baixada Santista.

Um exemplo é Zé Rafael, que foi buscado em três oportunidades e, após a chegada do camisa 11, disse sim.

Enquanto isso, na negociação com Gabigol, o Santos havia se frustrado com o mercado de técnicos e ainda não havia anunciado reforços para o Campeonato Paulista. Luis Castro e Gustavo Quinteros ficaram pelo caminho.

O Alvinegro chegou a oferecer ao atacante R$ 2,5 milhões por mês, entre salário e luvas, além de bônus de R$ 10 milhões caso ele fizesse 20 gols no ano. Também havia extras por artilharias em campeonatos.