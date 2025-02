Alexander Zverev é eliminado do ATP 500 de Acapulco

O alemão Alexander Zverev, número 2 do ranking de tênis, amargou mais um insucesso em sua passagem pelo continente americano. Depois de cair no Rio Open, ele foi eliminado nesta quarta-feira no ATP 500 de Acapulco, no México.

Zverev foi superado pelo norte-americano Learner Tien, número 83 do mundo. Sem inspiração em quadra, o alemão acabou batido em dois sets, parciais de 6/3 e 6/4.

Outros tenistas importantes se despediram do torneio em Acapulco por desistência, alegando problemas estomacais. Casper Ruud, Tommy Paul e Holger Rune estão fora da disputa no México.

Veja os resultados desta quarta-feira em Acapulco:

D.Shapovalov 2 x 0 N.Basavareddy - 7/5 e 6/2



A.Michelsen 2 x 1 Y.Bu - 2/6, 7/6 e 7/6



F.Tiafoe 2 x 0 A.Muller - 6/4 e 6/2



M.Giron x T. Paul - Giro venceu por desistência



D.Altmaier 0 x 2 T.Machac - 6/7 e 1/6



D.Goffin 2 x 0 B.Shelton - 7/6 e 6/3



D.Shapovalov 2 x 0 A.Michelsen - 6/4 e 6/3



H.Rune x B.Nakashima (Nakashima vence por abondono)



A.Zverev 0 x 2 L.Tien - 3/6 e 4/6



F. Tiafoe 1 x 2 A. Davidovich Fokina - 3/6, 7/6 e 3/6



R. Pacheco Mendez x C. Ruud - Pacheco Mendez venceu por desistência.