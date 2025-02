Varela questiona clássico no Nilton Santos e desconversa sobre renovação

Do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

O lateral Varela estranhou a escolha do Vasco de mandar o clássico contra o Flamengo no Nilton Santos, estádio do Botafogo e que possui gramado sintético. O partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca acontece neste sábado (1º), às 18h (de Brasília). O jogo de volta será na semana seguinte, no Maracanã.

Chamou um pouco a atenção, porque semana passada todo mundo se juntou para [defender] jogar em grama natural. Então, chama um pouco atenção Mas vamos ter que ir lá no Nilton Santos, jogar de igual para igual e depois definir no Maracanã. Varela, lateral do Flamengo

Esse campo muda tudo, a velocidade da bola, os quiques. Nem Flamengo nem Vasco vão estar confortáveis, porque o Vasco não joga lá. Não sei porque eles quiseram jogar lá, acho que para eles talvez fosse melhor o Maracanã, mas a decisão já foi tomada.

Varela tem contrato até o fim deste ano, admitiu que foi procurado pelo diretor executivo de futebol José Boto, mas não confirmou a permanência no clube carioca.

Troquei algumas palavras com o Boto, e ele falou que a intenção é renovar. Estou muito feliz aqui no Flamengo. Tem um ano ainda de contrato, muitos jogos, muitos compromissos com essa camisa e temos tempo para decidir o que é melhor.

O que mais Varela falou

Adaptação ao Flamengo: "Quando eu cheguei, custou um pouco se adaptar. O primeiro ano, e depois com a chegada do Sampaoli quase não joguei, e já comecei a pensar em sair, mas com a saída dele [Sampaoli] foi mudando a situação".

Time leve: "Acho que o time encaixou muito bem, Filipe [Luís] conhece a gente já de muito tempo".

Clássico contra o Vasco: "É um clássico forte, não só para nós, mas para os torcedores também. Faz um tempo que o Vasco não consegue ganhar, mas é pelo bom trabalho que o Flamengo sempre faz. Sábado vamos por isso, tentar vencer mais um jogo".

O protesto contra o sintético

Na última terça-feira (18), diversos jogadores publicaram nas redes sociais uma ação contra a grama sintética. Neymar, Lucas e Thiago Silva foram as figuras de peso apontados como líderes do episódio.

Atlético-MG, Botafogo e Palmeiras, clubes da Série A que têm sintético em seus estádios, se pronunciaram dizendo que respeitam a opinião dos atletas, mas que as críticas são rasas e sem base científica.

A CBF aguarda estudo para dar panorama sobre lesões no gramado sintético. A entidade aguarda o resultado de um levantamento feito ao longo do Brasileirão 2024 para entender a incidência de lesões ao longo do campeonato: onde ocorreram, em qual campo, em qual parte do corpo, se teve trauma ou foi muscular.