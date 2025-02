Vaga e prêmio milionário: o que Corinthians pode perder se repetir o Boca

O Corinthians entra em campo nesta quarta (26) tendo como alerta a eliminação precoce do Boca Juniors na 2ª fase da pré-Libertadores.

O que aconteceu

O Alvinegro paulista recebe a Universidade Central após empate por 1 a 1 na Venezuela. O jogo de volta será disputado a partir das 21h30 (de Brasília) na Neo Química Arena. Com o resultado da ida, a equipe brasileira precisa necessariamente vencer, seja no tempo regulamentar ou na decisão por pênaltis, para avançar de fase.

O Corinthians pode ficar sem vaga em nenhuma competição internacional se tropeçar em casa. Caso seja eliminado antes da terceira fase preliminar, o time não terá direito às vagas diretas para a Sul-Americana, além de não avançar na Libertadores. Isso significa que não disputará mais jogos de competições internacionais em 2025.

Também estão em jogo os mais de US$ 3,6 milhões (20 milhões) em bônus pela participação na fase de grupos da Libertadores — pelo menos US$ 600 mil pela vaga na 3ª fase e US$ 3 milhões por avançar à chave principal.. A Conmebol ainda não divulgou os valores oficiais para este ano, mas pagou tais valores na última edição, além de US$ 600 mil (3,5 milhões) por cada vitória na fase de grupos.

O Boca Juniors seguiu esse roteiro amargo com a queda precoce na noite da última terça (25). Com direito a gol perdido inacreditável por Cavani no fim, a equipe argentina caiu nos pênaltis para o Alianza Lima e se despediu do cenário sul-americano nesta temporada.