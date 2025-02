Transmissão ao vivo de Águia de Marabá x Fluminense: veja onde assistir

O Fluminense visita o Águia de Marabá hoje (26), às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming).

A partida não será realizada no estádio Zinho de Oliveira, do Águia de Marabá, devido à sua capacidade inferior a quatro mil lugares. Por isso, a CBF determinou que o jogo fosse no Mangueirão.

As duas equipes já se enfrentaram na Copa do Brasil de 2009, com uma vitória para cada lado. Na ocasião, o Fluminense garantiu a classificação pelo critério de gols marcados fora de casa.

O time comandado por Mano Menezes vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Bangu e terminou o Campeonato Carioca na terceira posição. Agora, o Tricolor se prepara para enfrentar o Volta Redonda na semifinal, que será no domingo (2).

O Águia de Marabá está invicto há cinco jogos e vem de um empate em 0 a 0 contra o Independente pelo Campeonato Paraense. A equipe ocupa a 5ª colocação na competição, com 11 pontos.

Águia de Marabá x Fluminense -- Copa do Brasil