City bate Tottenham com Haaland e Ederson decisivos e estanca nova crise

O Manchester City respira. Fora de casa, a equipe contou com as estrelas de Haaland e Ederson, bateu o Tottenham por 1 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, e estancou a pressão que vinha sofrendo pelos maus resultados.

O City abriu vantagem no primeiro tempo. Mais perigoso, o time de Pep Guardiola saiu na frente logo aos 11 minutos, com Haaland. O 1 a 0 não diminuiu o ritmo dos visitantes, que assustaram o goleiro Vicario no restante da etapa, mas não conseguiram ampliar. O Tottenham pouco fez.

O segundo tempo foi de pressão total do Tottenham. A equipe da casa finalizou diversas vezes com perigo, mas quando a bola não passou próxima à trave, parou nas mãos de Ederson — o brasileiro fez um milagre nos minutos finais em chute de Son. Nos acréscimos, Haaland fez o segundo do City, mas o gol foi anulado por toque no braço do norueguês.

O resultado dá um respiro ao Manchester City. A equipe chegou aos 47 pontos, assumiu a quarta colocação do Campeonato Inglês e colocou fim à sequência de derrotas que aumentou a pressão — para Real Madrid e Liverpool.

O Tottenham vai mal no campeonato. Os Spurs aparecem na 13ª colocação, com 33 pontos, e viram uma sequência de três vitórias consecutivas ir pelos ares.

O Manchester City volta a campo no próximo sábado (1°), quando recebe o Plymouth, às 14h15 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O Tottenham só volta a jogar no dia 6 de março, quando visita o AZ Alkmaar, às 14h45, pela ida das oitavas de final da Liga Europa.