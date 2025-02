Top 10 do UFC, Caio Borralho disputa luta de submission no Karate Combat

Enquanto ainda não tem um novo compromisso marcado no UFC, Caio Borralho tenta se manter ativo em outra organização, só que em outra modalidade. Nesta sexta-feira (28), o top 10 do peso-médio (84 kg) do Ultimate vai entrar em ação no Karate Combat 53, evento que será sediado em Denver (EUA), para disputar uma luta de submission.

O anúncio foi feito pelo próprio Karate Combate, através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). A identidade do adversário de Borralho ainda não foi revelada, mas o duelo deve ser disputado em peso-casado.

A disputa será a única válida pela 'Pit Submission Series' - liga de submission promovida pelo Karate Combat - no show desta sexta-feira. Por se tratar de outra modalidade que não o MMA, Caio poderá competir em um evento fora do UFC, assim como o ex-campeão Aljamain Sterling o fez há alguns meses.

Em busca de adversário

Se para o compromisso no Karate Combat 53 o lutador maranhense deve conhecer seu adversário em breve, no UFC, Caio Borralho ainda aguarda a definição do seu próximo oponente. Atual 6º colocado no ranking dos pesos-médios da liga, o atleta da equipe 'Fighting Nerds', que vem de sete vitórias seguidas no octógono mais famoso do mundo, tem tido dificuldade para encontrar um rival disponível e que faça sentido para o prosseguimento de sua carreira no Ultimate.

