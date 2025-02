Tiquinho Soares supera desconfiança inicial no Santos e justifica titularidade com gols

Na temporada passada, o Santos sofreu com a ausência de um centroavante de ofício, aquele camisa 9 que converte toda e qualquer oportunidade. Furch, Willian Bigode e Wendel Silva tinham seus momentos de altos e baixos, mas sofreram também com a irregularidade.

Neste ano, porém, o Peixe parece ter encontrado uma solução para seus problemas. O clube acertou a chegada de Tiquinho Soares, que vivia uma má fase no Botafogo. Justamente por esse motivo, o camisa 9 chegou sob desconfiança inicial da torcida.

Os primeiros jogos de Tiquinho com a camisa do Santos não foram dos melhores. Apesar disso, o centroavante rapidamente balançou as redes: marcou de pênalti no empate em 1 a 1 contra o Botafogo-SP. Com isso, ganhou confiança e vem justificando a titularidade na equipe da melhor forma: com participações em gols.

Após o empate diante do adversário de Ribeirão Preto, Tiquinho voltou a passar em branco. Atuou por cerca de 70 minutos contra o Novorizontino, disputou o clássico contra o Corinthians, e ganhou 30 minutos em campo na vitória de 3 a 1 sobre o Água Santa.

Embora não tenha marcado gols ou contribuído com assistências nessas três partidas, o camisa 9 mostrou um pouco do porquê foi contratado pelo Peixe: boa movimentação e bom pivô. O jogador foi importante no setor ofensivo, mesmo que indiretamente.

Foi contra o Noroeste que Tiquinho Soares "desencantou". Na vitória por 3 a 0 pelo Paulista, o centroavante anotou seu primeiro gol de bola rolando na temporada e ainda deu a assistência para o gol de Thaciano, que fechou o placar na Vila Belmiro.

A boa atuação contra o Noroeste parece ter revivido a confiança do atacante, que foi importantíssimo novamente na rodada seguinte. Diante da Inter de Limeira, fora de casa, Tiquinho Soares foi às redes duas vezes e foi o destaque da partida ao lado de Neymar - o craque marcou e ainda deu dois passes para gols.

Ao todo, Tiquinho Soares disputou nove partidas com a camisa do Santos, com quatro tentos marcados e uma assistência. O centroavante é, inclusive, o vice-líder em gols e em participações em gols do Santos neste início de temporada. Segundo o Sofascore, ele converteu 75% das chances claras que recebeu.

A importância da confiança de Tiquinho para o Santos é imensa, uma vez que o jogador já provou seu poder de decisão naquele primeiro semestre impressionante que viveu em 2023 (ainda com a camisa do Botafogo). Um atacante de tal nível pode ser fundamental para o Peixe ao longo da temporada.

Com Tiquinho Soares inspirado, o Santos retorna aos gramados neste domingo para um duelo decisivo. O Alvinegro Praiano recebe o Red Bull Bragantino em jogo único, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.