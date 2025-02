Técnico algoz minimizou hostilidade da Bombonera: 'Mito, torcida não joga'

O técnico Pipo Gorosito, do Alianza Lima, não temia encarar a Bombonera lotada antes de eliminar o Boca Juniors na pré-Libertadores.

O que aconteceu

Pipo havia minimizado a pressão no icônico estádio do Boca: "É um mito, a torcida não joga". Ele deu a declaração após a vitória do Alianza Lima por 1 a 0 na partida de ida, no Peru.

[A hostilidade do] campo do Boca é tudo biri biri, é um mito. Eles nunca mataram nenhum jogador lá dentro. A torcida não joga. Está tudo bem, são 11 contra 11, é tudo balela sobre a Bombonera.

Pipo Gorosito, técnico do Alianza Lima, antes do jogo de volta contra o Boca

A fala repercutiu na Argentina, e 60 mil torcedores foram apoiar o Boca no duelo de volta. O time xeneize precisava vencer por dois gols de diferença para avançar à terceira fase preliminar.

Jogadores do Alianza Lima comemoram gol sobre o Boca Juniors em duelo da Libertadores Imagem: JUAN MABROMATA / AFP

O hexacampeão da Libertadores até ganhou o jogo em sua casa, por 2 a 1, mas acabou eliminado precocemente nos pênaltis. O atacante Cavani perdeu um gol inacreditável na reta final, e o goleiro do time peruano, Guillermo Vizcarra, saiu como o herói ao defender a última cobrança na disputa das penalidades.

O Alianza Lima explorou a declaração de Pipo para provocar o Boca depois da partida. O perfil do time peruano nas redes sociais postou um vídeo do técnico comemorando a classificação junto dos jogadores no vestiário, com a legenda "E, sim, Pipo, foi puro biri biri", e também divulgou o seu programa de sócio torcedor com uma brincadeira.

Quem é Pipo Gorosito

O técnico argentino Néstor Gorosito, apelidado de Pipo, está no Alianza Lima desde o final do ano passado. Ele tem 60 anos e está em sua primeira passagem pelo futebol peruano.

Comandou o River Plate e outros rivais do Boca na Argentina. Ele começou a carreira de treinador no Nueva Chicago, tendo passado por San Lorenzo, Lanús, Rosario Central, Argentinos Juniors e Tigre, entre outros. Como técnico, levantou apenas a taça de campeão da Clausura do Campeonato Paraguaio, com o Olimpia, na temporada 2020/21.

Foi revelado nas categorias de base do River e se sagrou campeão da Libertadores e do Mundial com o clube como jogador, em 1986. Pipo atuava como meio-campista e tembém defendeu a seleção Albiceleste, tendo conquistado a Copa América de 1993. Encerrou a carreira em 2001, após sua segunda passagem pela Universidad Católica, do Chile.