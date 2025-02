Possível substituto de Pablo Maia vira moeda de troca por joias do Retrô

O São Paulo solicitou o retorno do volante senegalês Iba Ly, que estava emprestado à Inter de Limeira, e repassou o jogador ao Retrô (PE) em uma troca que envolveu dois jogadores da base do clube pernambucano.

O que aconteceu

Quando solicitou o retorno do jogador, levantou-se a possibilidade de Iba Ly se tornar opção no elenco profissional após a lesão de Pablo Maia. No entanto, o São Paulo escolheu subir Negrucci, capitão do time campeão da Copinha.

O Tricolor acertou a contratação dos meias Cainan, de 17 anos, e Yago, de 15. A dupla foi indicação do departamento de análise de mercado de Cotia.

Ambos chegam com 80% dos direitos econômicos vinculados ao São Paulo. Os dois são considerados promessas no clube pernambucano.

Para ter os atletas, o São Paulo repassou o volante Iba Ly por empréstimo ao clube pernambucano. Aos 22 anos, o jogador foi emprestado à Inter de Limeira na disputa da Série D do ano passado e no estadual deste ano, somando apenas dez jogos.

