São Paulo é o clube brasileiro que mais forma atletas para principais ligas europeias

Um levantamento feito pelo CIES Football Observatory indica que 16 clubes brasileiros estão entre os maiores formadores de jogadores para as principais ligas europeias desde 2005. Na lista que exclui as equipes que já estão nas grandes ligas do Velho Continente, a equipe nacional melhor ranqueada é o São Paulo, na sétima posição, com 37 atletas revelados.

O estudo trouxe duas listas de equipes formadoras. A primeira incluiu as equipes dos grandes centros europeus, enquanto a segunda desconsiderou as cinco principais ligas do mundo. Na lista com todas as equipes, o Real Madrid lidera, com 166 jogadores revelados. Barcelona, Paris Saint-Germain, Lyon e Manchester United completam os cinco primeiros.

Na lista que desconsidera as equipes das cinco principais ligas, o Ajax, da Holanda, lidera, com 73 jogadores. Sporting (Portugal) e River Plate (Argentina) completam o pódio.

Dentre os clubes nacionais, além do São Paulo, mais 15 equipes aparecem entre as 100 equipes que mais formaram, contando com Flamengo, Corinthians, Grêmio, Santos, Fluminense e Internacional entre as 30 primeiras.

Confira as equipes brasileiras na lista:

7° - São Paulo (37 atletas)



11° - Flamengo (34 atletas)



17° - Corinthians (30 atletas)



20° - Grêmio (29 atletas)



23° - Santos (28 atletas)



29° - Fluminense (24 atletas)



30° - Internacional (23 atletas)



34° - Cruzeiro (22 atletas)



39° - Palmeiras (19 atletas)



42° - Atlético-MG (18 atletas)



46° - Athletico-PR (17 atletas)



58° - Coritiba (15 atletas)



64° - Vitória (14 atletas)



67° - Botafogo (14 atletas)



69° - Guarani (14 atletas)



71° - Vasco (13 atletas).