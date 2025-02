São Paulo abre vendas de evento em homenagem aos 20 anos do tri mundial

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a abertura das vendas para a 12ª edição do evento "Vou jogar no Morumbis", promovido pela Passaporte FC. A festa celebra os 20 anos do tricampeonato mundial e contará com diversos ídolos do Tricolor.

O evento, que acontecerá em julho, nos dias 3, 4, 5 e 6, promove vários jogos com ex-jogadores do São Paulo. Os torcedores comuns que desejarem participar terão que desembolsar R$ 4.288, 00, enquanto os sócios deverão pagar R$ 4.088, 00.

A venda dos ingressos para o evento está disponível no site voujogarnomorumbis.com.br. Através do site, o torcedor escolhe o dia e o jogo que tem interesse em jogar.

As partidas terão a presença de nomes que marcaram a história do São Paulo. Até o momento, Diego Lugano, Jorge Wagner, Josué, Leandro Guerreiro e Júnior estão confirmados no evento.

Na edição deste ano, o evento homenageará os 20 anos do terceiro título mundial do São Paulo. Em 2005, a equipe paulista venceu o Liverpool por 1 a 0, com gol de Mineiro, para ficar com a taça.