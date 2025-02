Santos oficializa a contratação de Zé Rafael, ex-Palmeiras

O Santos oficializou, nesta quarta-feira, a contratação de Zé Rafael. O volante, que estava no Palmeiras, chega ao clube paulista de forma definitiva, com contrato válido até 31 de dezembro de 2027.

O jogador de 31 anos já está integrado ao dia a dia do Peixe há cerca de um mês, mas a diretoria esperou o jogador passar por um procedimento cirúrgico na coluna para anunciá-lo. A cirurgia foi realizada no dia 7 de fevereiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

No momento, ele está realizando fisioterapia no Departamento Médico do Santos. A previsão de recuperação é de cerca de 90 dias, quando o atleta deverá ficar à disposição do técnico Pedro Caixinha para as disputas do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

ZÉ RAFAEL É DO PEIXÃO! ???? O Santos FC segue reforçando a equipe para a temporada de 2025 e oficializou nesta quarta-feira (26) a contratação do volante Zé Rafael. Ex-Palmeiras, o atleta de 31 anos chega ao Peixe de forma definitiva e assinou contrato válido até 31 de dezembro... pic.twitter.com/opOnc1KkwL ? Santos FC (@SantosFC) February 26, 2025

Nascido em Ponta Grossa (PR), Zé Rafael foi revelado na base do Coritiba e começou a carreira profissional em 2012. Ainda passou por Novo Hamburgo e Londrina antes de chegar ao Bahia, em 2017, onde ganhou destaque.

Na equipe de Salvador, o volante atuou por duas temporadas, com 128 jogos, 18 gols e nove assistências. Em dezembro de 2018, foi contratado pelo Palmeiras.

Foram seis anos no Verdão. Ao todo, foram 308 partidas, 25 gols e 25 assistências, além de dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), um da Recopa (2022), dois do Brasileirão (2022 e 2023), um da Supercopa do Brasil (2023), um da Copa do Brasil (2020) e quatro do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024).

Zé Rafael chega é o 11º reforço santista anunciado em 2025. Anteriormente, o Santos já havia contratado os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral direito Leo Godoy, os meias Thaciano, Álvaro Barreal e Benjamín Rollheiser, e os atacantes Tiquinho Soares, Neymar, Gabriel Veron e Deivid Washington. O volante Thiago Maia deve ser o 12º a ser anunciado.