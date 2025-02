Samir: Corinthians cair para o Universidad seria maior vexame do clube

Se o Corinthians for eliminado em casa pela Universidad Central, hoje (26), às 21h30, na segunda fase preliminar da Libertadores, será o maior vexame da história do clube, opinou o colunista Samir Carvalho no De Primeira.

Para mim, se não passar hoje, seria o maior vexame da história do Corinthians, até mais do que o Tolima.

O time da Venezuela parece um time semiamador, tinha uma criança em campo. O jogo começou e eu pensei -- 'ué, invadiram o campo, ninguém vai pegar?' Tinha uma criança em campo, e o Corinthians não jogou bola nessa partida.

Samir Carvalho

Segundo o colunista, a postura do time no empate por 1 a 1 no jogo de ida incomodou a comissão técnica, que espera ver outra atitude dos jogadores na Neo Química Arena.

Ninguém tem obrigação de nada, mas o Corinthians tem obrigação de correr em campo — jogador de futebol tem obrigação de correr em campo.

O Corinthians entrou lá com uma altivez muito grande, tanto que o vestiário foi quente depois, todo mundo entendeu que o Corinthians realmente jogou sem vontade aquela partida. Alguns jogadores até reconheceram isso, e o próprio Emiliano falou que esse jogo nunca mais deve se repetir no Corinthians.

E é o que a torcida espera. O Corinthians hoje tem que entrar com muita vontade em campo, é uma goleada que o torcedor espera.

Samir Carvalho

O colunista projetou a escalação do Timão contra a Universidad Central, sexta colocada no Campeonato Venezuelano.

Hugo Souza no gol; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro e Matheus Bidu, que retorna como titular da posição; José Martínez na função do Raniele, Breno Bidon na esquerda, André Carrillo na direita e Rodrigo Garro centralizado; na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto.

A outra possibilidade, que o Ramón testou no treinamento, foi o Romero no lugar do José Martínez. Ele pode ter testado isso como uma circunstância de jogo -- mudar o esquema para o 4-3-3.

Samir Carvalho

PVC: Fifa dá aval ao Barcelona para transferir Vitor Roque ao Palmeiras

O Barcelona ganhou aval da Fifa para transferir Vitor Roque ao Palmeiras nesta janela de transferências, informou em primeira mão o colunista Paulo Vinícius Coelho.

Com isso, de acordo com o colunista, Vitor Roque pode ser anunciado como reforço do Verdão até sexta-feira (28).

Saiu o aval que o Barcelona queria. Da onde saiu? A Fifa retrata a Tebas [presidente de La Liga] e permite a transferência de Vitor Roque ao Palmeiras, documentado como o Barcelona queria.

Então, neste momento, o Barcelona não precisa travar briga com a Liga, porque se a Liga tiver que brigar com alguém, não é com o Barcelona, é com a Fifa.

Documentado está o Barcelona com a permissão assinada para fazer a transferência para o Palmeiras. Portanto, tudo indica que vai dar tempo, e que o Vitor Roque vai ser inscrito no Palmeiras até sexta-feira.

Paulo Vinícius Coelho

