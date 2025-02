CR7 e Neymar na lista? Ronaldo monta top 10 de maiores da história

Assunto recorrente atualmente, Ronaldo Fenômeno entrou na onda e montou a sua lista de melhores jogadores da história do futebol, com direito a presença de Neymar e Cristiano Ronaldo no seu top 10.

O que aconteceu

Cristiano Ronaldo não é o melhor jogador da história. Entrevistado pela ESPN, o pentacampeão mundial iniciou o assunto respondendo a declaração de CR7, que se colocou na posição em entrevista recente.

O Cristiano Ronaldo tem uma história fantástica, conquistou tudo, fez gol de tudo quanto é jeito. Com certeza ele está entre os melhores da história. Agora, [ele ser] o melhor eu não concordo. Mas respeito a opinião dele... Diria que está no top 10 fácil.

Ronaldo, então, montou o seu próprio top 10, até 'quebrando a regra' e citando mais dez nomes. Para ele, apenas os três primeiros são fixos na lista.

Pelé é o número 1, sem dúvida. Depois, vêm Messi e Maradona empatados juntos. Zico, Romário, Cristiano Ronaldo, Van Basten, Zidane, Figo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho... Uma série de jogadores. Tem muito craque nessa lista, e com certeza vou esquecer alguns. Cada vez que me perguntam desse ranking, faço uma lista diferente. Os três primeiros são definitivos.

Ele ainda cravou Neymar no top 10. "Neymar é um cracaço. Talvez falte a Copa do Mundo, mas conquistou Olimpíadas, quase tudo... Mas está no top 10 também, com certeza. Não sei quantos eu falei, mas ele está, em 9º ou 10º, por aí... Toda essa galera aí está muito perto."

Ronaldo Fenômeno foi eleito três vezes melhor do mundo ao longo da carreira. Em 1996, pelo Barcelona, 1997, pela Inter de Milão, e 2002, pelo Real Madrid.